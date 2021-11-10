第三次全国人口普查完整结果将于2023年公布

哈通社/努尔苏丹/11月10日 – 哈萨克斯坦共和国第三次人口普查工作已于日前结束，国家统计局局长努尔波拉特·阿依达普科洛夫在10日的政府例行工作会议就该工作的整体情况和最终结果的公布时间进行了介绍。

国家统计局局长表示，第三次全国人口普查工作自今年9月1日启动，至11月8日正式结束。与前两次人口普查相比，此次人口普查最大的变化是采用了线上网络填报和线下入户调查两种模式相结合的方式开展。

«统计显示，我国公民的42.5%通过线上模式，57.5%通过线下模式参与了此次人口普查。可以看到的是，公民们对线上模式的积极性相当的高，就国民参与人数占比而言已经达到了欧洲国家的平均水平。»努尔波拉特·阿依达普科洛夫说。

为确保人口普查工作的顺利实施，今年共动员了近2.5万多名工作人员参与开展人口普查，各级政府机构在国家级特别委员会的领导下，也对这项工作的实施提供了密切的协助。

在全国各地设立了3500多个站点用于开展人口普查工作的宣传介绍，以确保对公民知情权的保障，期间还专门设立了24小时提供信息咨询的1446呼叫中心。

普查工作开展过程中，相关机构共处理了来自公民的50多万份咨询申请，发送各类SMS信息2500万条。

根据普查登记和数据处理工作结果，超过1960多万人参与了今年的人口普查。

努尔波拉特·阿依达普科洛夫表示，国家统计局已经开始着手处理所有收集到的数据，预计将在2022年年中完成对数据的简要分析，并在2023年第一季度公布完整的第三次人口普查结果。

哈萨克斯坦每10年进行一次人口普查，今年是哈萨克斯坦独立以来第三次开展人口普查工作。此次人口普查的口号是：«在哈萨克斯坦每一个人都很重要！（Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!»）»

【编译：木合塔尔·木拉提】