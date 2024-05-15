2023年全球境内流离失所者数量超过了7500万

报告显示，截至2023年底，各国境内流离失所者人数高达前所未有的7590万。

导致境内流离失所的原因包括：冲突、暴力与自然灾害。

报告指出，冲突和暴力在2023年导致2050万人流离失所。其中，苏丹占到了近30%。而随着新一轮巴以冲突的爆发，巴勒斯坦流离失所者人数达340万人，约占全球的17%。

灾害每年继续造成数百万人流离失所。2023年，非洲东南部的热带气旋“弗雷迪”、土耳其和叙利亚的强烈地震，以及印度洋的气旋“摩卡”等灾害导致2640万人流离失所，占新增境内流离失所者总数的56%。值得注意的是，在高收入国家，灾害导致的流离失所人数有所增加，例如加拿大。该国前所未有的野火导致18.5万人在境内流离失所。

报告指出，在未来的几年里，气候变化引发的自然灾害的频率、持续时间和强度都会有所增加，预计因灾害而流离失所的人数将会增加。

整体而言，2023年全球新增境内流离失所者或迁徙人数将近4700万，凸显了保护境内流离失所者和防止未来流离失所现象的紧迫性。

移民组织副总干事丹尼尔斯表示，在全球努力应对冲突和灾难之际，“4700万”这一数字触目惊心。这份报告在提醒世人，必须立即采取一致行动，不断减少灾害风险，支持建设和平，确保保护人权，并尽可能在流离失所发生之前加以预防。