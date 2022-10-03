哈通社/伊兹尼克/10月3日 –第五届世界游牧民族运动会将于2024年在哈萨克斯坦举行.

在土耳其伊兹尼克举行的第四届世界游牧民族运动会，即将落下帷幕。

2024年，哈萨克斯坦将成为这一体育盛事的主办国家。

土耳其青年和体育部部长穆罕默德·卡萨波格鲁已向哈萨克斯坦文化和体育部部长移交了世界游牧民族运动会的旗帜等象征物。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安说：

- 在我们之前，吉尔吉斯以极高的规格主办了多届世界游牧民族运动会。我相信，哈萨克斯坦也将以同样的水准办好这场盛会。

根据此前报道，来自102个国家的3千多名运动员参加了本届世界游牧民族运动会，角逐13个传统运动项目的奖牌。哈萨克斯坦运动员参加了其中的叼羊（көкпар）、骑马射箭、哈萨克式摔跤、传统射箭和吉尔吉斯式叼羊（көкбөрі）等5个运动项目。

世界游牧运动会是一项游牧民族传统体育项目为主的国际性体育比赛。

参加这些运动的国家和地区有吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、蒙古、土耳其、阿富汗和俄罗斯联邦的萨哈共和国、布里亚特、阿尔泰共和国、卡尔梅克、巴什科尔托斯坦和美国。前三届世界游牧民族运动会均在吉尔吉斯斯坦的乔尔蓬阿塔举行，而第四届世界游牧民族运动会的主办国是土耳其。

【编译：木合塔尔·木拉提】