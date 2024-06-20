欧洲杯2024：德国提前晋级 苏格兰仍有希望

2022年世界杯季军克罗地亚队在19日的比赛中，被阿尔巴尼亚逼平。

开场第11分钟，阿尔巴尼亚队率先破门，并将领先优势持续到了下半场。

直到第74分钟，克罗地亚队才凭借克拉马里奇的低射扳平比分。三分钟后，阿尔巴尼亚的一记乌龙球又令克罗地亚实现反超。

比赛最后阶段，阿尔巴尼亚队创造出不少机会，终于在伤停补时第5分钟，贾苏拉在禁区内射门完成进球，让比赛最终定格在2:2。

当天另一场比赛，德国队两球击败匈牙利队，继续他们在欧洲杯的连胜势头。

来自拜仁慕尼黑的穆西亚拉在整场比赛中表现出色，并在上半场中段打进一球。

德国队在下半场扩大了领先优势，第67分钟，边后卫米特尔施泰特低平球传中，无人盯防的京东安轻松将球送入匈牙利队的球门。

对匈牙利来说，这是糟糕的结果，在首场比赛输给瑞士之后，他们必须在下一场比赛中击败苏格兰，才有晋级的希望。

而在上一场比赛中1：5惨败给德国队的苏格兰，19日战平瑞士，拿下宝贵的1分，保留了晋级的希望。

苏格兰队目前在A组排名第三，只要他们在周日击败匈牙利队，就有望历史上首次晋级欧洲杯淘汰赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】