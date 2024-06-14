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2024年欧洲杯：完整足球比赛时间表、开球时间、赛制和球队
（哈萨克国际通讯社讯）欧洲杯2024赛程已经公布，将从6月15日开始，持续至7月。下面为大家介绍详细的赛程时间表，一起来看看吧。
- 2024年欧洲杯2024年由德国主办，将于6月14日开幕，决赛将于7月14日举行。
- 6月14日，德国队将在慕尼黑迎战苏格兰队，这是本届赛事的首场比赛。
- 2024年欧洲杯决赛将于7月14日在首都柏林举行。
- 德国有10个城市被选定为比赛举办地，分别为柏林、科隆、多特蒙德、杜塞尔多夫、法兰克福、盖尔森基兴、汉堡、莱比锡、慕尼黑和斯图加特。
- 共有24支球队分为6个小组参加比赛，总共51场比赛。
- 本次锦标赛的小组赛将持续到6月26日，16支球队的淘汰赛将于6月29日星期六开始。
- 要晋级淘汰赛，各国必须获得小组前两名才能自动晋级，而四名第三名也将晋级。
以下是2024年欧洲杯的球队、小组、比赛安排、开球时间和场地的详细信息：
小组和球队
- ⚽A组：德国、苏格兰、匈牙利、瑞士
- ⚽B组：西班牙、克罗地亚、意大利、阿尔巴尼亚
- ⚽C组：斯洛文尼亚、丹麦、塞尔维亚、英格兰
- ⚽D组：波兰、荷兰、奥地利、法国
- ⚽E组：比利时、斯洛伐克、罗马尼亚、乌克兰
- ⚽F组：土耳其、格鲁吉亚、葡萄牙、捷克共和国
赛制
球队将分为6个小组，每个小组由4支球队组成。每个小组的前两名以及成绩最好的4支第三名球队将晋级16强。
16强的获胜者将进入四分之一决赛，然后进入半决赛和决赛。
在淘汰赛阶段，如果比赛在正常比赛时间结束时打平，则将进行加时赛（两个时间段，每个时间段15分钟）。如果加时赛后仍打平，则通过点球决胜负。
比赛时间表
⚽小组赛
6月14日
- A组：德国vs苏格兰（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月15日
- A组：匈牙利vs瑞士（科隆体育场，科隆，当地时间下午 3 点/格林威治标准时间 13:00）
- B组：西班牙vs克罗地亚（奥林匹克体育场，柏林，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- B组：意大利vs阿尔巴尼亚（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月16日
- D组：波兰vs荷兰（汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）
- C组：斯洛文尼亚vs丹麦（斯图加特体育场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间 16:00）
- C组：塞尔维亚v英格兰（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月17日
- E组：罗马尼亚vs乌克兰（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）
- E 组：比利时 vs 斯洛伐克（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- D组：奥地利vs法国（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月18日
- F组：土耳其vs格鲁吉亚（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间下午6点/格林威治标准时间 16:00）
- F组：葡萄牙vs捷克共和国（莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月19日
- B组：克罗地亚vs阿尔巴尼亚（汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）
- A组：德国vs匈牙利（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- A组：苏格兰vs瑞士（科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月20日
- C组：斯洛文尼亚vs塞尔维亚（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）
- C组：丹麦vs英格兰（法兰克福体育场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- B组：西班牙vs意大利（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月21日
- E组：斯洛伐克vs乌克兰（杜塞尔多夫体育场，杜塞尔多夫，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）
- D组：波兰vs奥地利（奥林匹克体育场，柏林，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- D组：荷兰vs法国（莱比锡体育场，莱比锡，晚上9点当地时间/格林威治标准时间19:00）
6月22日
- F组：格鲁吉亚vs捷克共和国（汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）
- F 组：土耳其 vs 葡萄牙（多特蒙德足球俱乐部球场，多特蒙德，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- E 组：比利时 vs 罗马尼亚（科隆体育场，科隆，当地时间晚上 9 点/格林威治标准时间 19:00）
6月23日
- A组：瑞士vs德国（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
- A组：苏格兰vs匈牙利（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
- 6月24日
- B组：克罗地亚vs意大利（莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
- B组：阿尔巴尼亚vs西班牙（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月25日
- D组：荷兰vs奥地利（奥林匹克体育场，柏林，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）
- D组：法国vs波兰（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上6点格林威治标准时间16:00）
- C组：英格兰vs斯洛文尼亚（科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
- C组：丹麦vs塞尔维亚（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月26日
- E组：斯洛伐克vs罗马尼亚（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00)
- E组：乌克兰vs比利时（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- F组：捷克vs土耳其（汉堡人民公园球场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
- F 组：格鲁吉亚 vs 葡萄牙（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月27日和28日休息
⚽16强赛
6月29日
- 2Avs2B（柏林奥林匹克体育场，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- 1Avs2C（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
6月30日
- 1Cvs3D/E/F（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- 1Bvs3A/D/E/F（科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月1日
- 2Dvs2E（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）
- 1Fvs3A/B/C（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月2日
- 1Evs3A/B/C/D（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）
- 1Dvs2F（莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月3日和4日休息
⚽四分之一决赛
7月5日
- 四分之一决赛1（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）
- 四分之一决赛2（人民公园球场，汉堡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月6日
- 四分之一决赛3（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）
- 四分之一决赛4 （柏林奥林匹克体育场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月7日和8日休息
⚽半决赛
7月9日
- 半决赛1（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月10日
- 半决赛2（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
7月11日、12日和13日休息
⚽决赛
7月14日
- 决赛（柏林奥林匹克体育场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）
（来自半岛电视台）