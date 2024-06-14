2024年欧洲杯：完整足球比赛时间表、开球时间、赛制和球队

2024年欧洲杯2024年由德国主办，将于6月14日开幕，决赛将于7月14日举行。

6月14日，德国队将在慕尼黑迎战苏格兰队，这是本届赛事的首场比赛。

2024年欧洲杯决赛将于7月14日在首都柏林举行。

德国有10个城市被选定为比赛举办地，分别为柏林、科隆、多特蒙德、杜塞尔多夫、法兰克福、盖尔森基兴、汉堡、莱比锡、慕尼黑和斯图加特。

共有24支球队分为6个小组参加比赛，总共51场比赛。

本次锦标赛的小组赛将持续到6月26日，16支球队的淘汰赛将于6月29日星期六开始。

要晋级淘汰赛，各国必须获得小组前两名才能自动晋级，而四名第三名也将晋级。

以下是2024年欧洲杯的球队、小组、比赛安排、开球时间和场地的详细信息：

小组和球队

⚽ A组： 德国、苏格兰、匈牙利、瑞士

德国、苏格兰、匈牙利、瑞士 ⚽ B组： 西班牙、克罗地亚、意大利、阿尔巴尼亚

西班牙、克罗地亚、意大利、阿尔巴尼亚 ⚽ C组： 斯洛文尼亚、丹麦、塞尔维亚、英格兰

斯洛文尼亚、丹麦、塞尔维亚、英格兰 ⚽D 组： 波兰、荷兰、奥地利、法国

波兰、荷兰、奥地利、法国 ⚽ E组： 比利时、斯洛伐克、罗马尼亚、乌克兰

比利时、斯洛伐克、罗马尼亚、乌克兰 ⚽F组：土耳其、格鲁吉亚、葡萄牙、捷克共和国

赛制

球队将分为6个小组，每个小组由4支球队组成。每个小组的前两名以及成绩最好的4支第三名球队将晋级16强。

16强的获胜者将进入四分之一决赛，然后进入半决赛和决赛。

在淘汰赛阶段，如果比赛在正常比赛时间结束时打平，则将进行加时赛（两个时间段，每个时间段15分钟）。如果加时赛后仍打平，则通过点球决胜负。

Фото: Kazinform

比赛时间表

⚽小组赛

6月14日

A组：德国vs苏格兰（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月15日

A组： 匈牙利vs瑞士 （科隆体育场，科隆，当地时间下午 3 点/格林威治标准时间 13:00）

（科隆体育场，科隆，当地时间下午 3 点/格林威治标准时间 13:00） B组： 西班牙vs克罗地亚 （奥林匹克体育场，柏林，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（奥林匹克体育场，柏林，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） B组：意大利vs阿尔巴尼亚（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月16日

D组： 波兰vs荷兰 （汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）

（汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00） C组： 斯洛文尼亚vs丹麦 （斯图加特体育场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间 16:00）

（斯图加特体育场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间 16:00） C组：塞尔维亚v英格兰（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月17日

E组： 罗马尼亚vs乌克兰 （慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）

（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00） E 组： 比利时 vs 斯洛伐克 （法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） D组：奥地利vs法国（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月18日

F组： 土耳其vs格鲁吉亚 （多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间下午6点/格林威治标准时间 16:00）

（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间下午6点/格林威治标准时间 16:00） F组：葡萄牙vs捷克共和国（莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月19日

B组： 克罗地亚vs阿尔巴尼亚 （汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）

（汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00） A组： 德国vs匈牙利 （斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） A组：苏格兰vs瑞士（科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月20日

C组： 斯洛文尼亚vs塞尔维亚 （慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）

（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00） C组： 丹麦vs英格兰 （法兰克福体育场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（法兰克福体育场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） B组：西班牙vs意大利（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月21日

E组： 斯洛伐克vs乌克兰 （杜塞尔多夫体育场，杜塞尔多夫，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）

（杜塞尔多夫体育场，杜塞尔多夫，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00） D组： 波兰vs奥地利 （奥林匹克体育场，柏林，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（奥林匹克体育场，柏林，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） D组：荷兰vs法国（莱比锡体育场，莱比锡，晚上9点当地时间/格林威治标准时间19:00）

6月22日

F组： 格鲁吉亚vs捷克共和国 （汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00）

（汉堡人民公园球场，当地时间下午3点/格林威治标准时间13:00） F 组： 土耳其 vs 葡萄牙 （多特蒙德足球俱乐部球场，多特蒙德，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（多特蒙德足球俱乐部球场，多特蒙德，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） E 组：比利时 vs 罗马尼亚（科隆体育场，科隆，当地时间晚上 9 点/格林威治标准时间 19:00）

6月23日

A组： 瑞士vs德国 （法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00） A组： 苏格兰vs匈牙利 （斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00） 6月24日

B组： 克罗地亚vs意大利 （莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

（莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00） B组：阿尔巴尼亚vs西班牙（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月25日

D组： 荷兰vs奥地利 （奥林匹克体育场，柏林，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）

（奥林匹克体育场，柏林，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00） D组： 法国vs波兰 （多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上6点格林威治标准时间16:00）

（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上6点格林威治标准时间16:00） C组： 英格兰vs斯洛文尼亚 （科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

（科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00） C组：丹麦vs塞尔维亚（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月26日

E组： 斯洛伐克vs罗马尼亚 （法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00)

（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00) E组： 乌克兰vs比利时 （斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） F组： 捷克vs土耳其 （汉堡人民公园球场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

（汉堡人民公园球场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00） F 组：格鲁吉亚 vs 葡萄牙（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月27日和28日休息

⚽16强赛

6月29日

2Avs2B （柏林奥林匹克体育场，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（柏林奥林匹克体育场，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） 1Avs2C（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

6月30日

1Cvs3D/E/F （奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（奥夫沙尔克竞技场，盖尔森基兴，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） 1Bvs3A/D/E/F（科隆体育场，科隆，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月1日

2Dvs2E （杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00）

（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间下午6点/格林威治标准时间16:00） 1Fvs3A/B/C（法兰克福竞技场，法兰克福，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月2日

1Evs3A/B/C/D （慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）

（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00） 1Dvs2F（莱比锡体育场，莱比锡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月3日和4日休息

⚽四分之一决赛

7月5日

四分之一决赛1 （斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）

（斯图加特竞技场，斯图加特，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00） 四分之一决赛2（人民公园球场，汉堡，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月6日

四分之一决赛3 （杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00）

（杜塞尔多夫竞技场，杜塞尔多夫，当地时间晚上6点/格林威治标准时间16:00） 四分之一决赛4 （柏林奥林匹克体育场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月7日和8日休息

⚽半决赛

7月9日

半决赛1（慕尼黑足球场，慕尼黑，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月10日

半决赛2（多特蒙德体育场，多特蒙德，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

7月11日、12日和13日休息

⚽决赛

7月14日

决赛（柏林奥林匹克体育场，当地时间晚上9点/格林威治标准时间19:00）

（来自半岛电视台）