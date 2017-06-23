纳扎尔巴耶夫：无必要将哈萨克文拉丁化计划拖延至2025年

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 6月23日，第五届世界哈萨克人大会在首都独立宫举行。纳扎尔巴耶夫总统致辞感谢在外哈萨克同胞。

"尊敬的哈萨克同胞！欢迎大家为出席第五届世界哈萨克人大会来到哈萨克祖国的首都--阿斯塔纳！散布于六大洲的350余名哈萨克同胞特来参加大会。无论身在何方，哈萨克民族的历史祖国只有一个，那就是--哈萨克斯坦！这是我们唯一的故乡，它就是位于神圣的草原大地的哈萨克国家！"总统说。



纳扎尔巴耶夫说："今日的大会汇集了哈萨克青年同胞。因为，哈萨克青年永远不会忘记自己的历史祖国是哈萨克国家，他们希望传承哈萨克民族习俗，永记自己的母语。"



在"面向未来的计划：精神文明的复兴"计划框架下，纳扎尔巴耶夫总统提议将文科类最佳100部教材翻译为哈萨克文。总统认为，这不仅对哈萨克斯坦而言，同时对世界哈萨克人而言具有重要意义。



"将各国精神价值、文学教育及各类教材从外文或英文翻译为俄文，再从俄文翻译为哈文需要10至15年时间。因此，我们首先需要从中精选挑选最佳100部教材，再将其翻译为哈文。这样，哈萨克同胞无论身在何处都可以从世界精选教材中用自己的母语学到新的知识。"总统说。





当谈及哈萨克文拉丁化计划时，总统说道："哈萨克文拉丁化将促使哈萨克母语逐步适应全球科学和教育。在苏联时期，我们采用了西里尔文字母，在中国生活的哈萨克人使用了阿拉伯字母，而在欧洲国家的哈萨克人采用拉丁文字母。三种截然不同的文字系统使我们无法相互了解。这一问题甚至可能导致散步全球各地的哈萨克同胞彼此关系疏远。与此同时，当我们操作互联网或现代科技时，还是需要用到拉丁文字。"



纳扎尔巴耶夫说道："我们并没必要将哈萨克文拉丁化计划拖延至2025年。国内专家完全可以通过借鉴已过渡至拉丁文字的阿塞拜疆、乌兹别克斯坦等国家经验，制定合适的字母表。这并没有什么难度，从1年级起每一位学生便开始学习英文，所有学校都会教导英文，它们的字母也是拉丁字母。而一些年龄较大的文学家也在担心如何用拉丁文字写作的问题。在当今的互联网时代，这些问题都能得到解决。"



据悉，共有750名代表和贵宾出席大会。其中350人为来自39个国家的哈萨克人。本次大会邀请的代表，均为在所在国各行各业取得优异成就、拥有较高社会地位和影响力的哈萨克族人士。



此外，议会两院议员、政府机构高层、各政党和社会运动的领导人、哈萨克斯坦民族文化中心负责人出席大会。



【编译：昂哈尔】