2025年哈萨克斯坦出口额790亿美元 北哈州实现显著增长

专家表示，全球石油和主要金属价格波动对哈萨克斯坦出口产生了直接影响。目前，原油及石油产品占全国出口总额的50%以上，因此该领域的任何变化都会对整体出口表现产生重要影响。

数据显示，2025年主要大宗商品出口普遍下降。其中，石油出口同比下降7%，铀出口下降8.1%，铁合金出口下降15.5%。同时，阴极铜及铜矿出口量也出现减少。此外，海关统计与能源部数据之间存在一定差异：海关数据显示出口量为7600万吨，而能源部数据显示为7870万吨。

从地区分布来看，哈萨克斯坦出口收入仍集中于少数地区。目前，全国64%的外汇收入来自四个地区：阿特劳州占36%，阿斯塔纳市占12%，西哈萨克斯坦州和阿拉木图市各占8%。这一结构表明，国家出口仍在较大程度上依赖个别资源型地区。

与此同时，一些资源型地区出口明显下降。受铁合金、石油和铜矿出口减少影响，阿克托别州出口额下降27%；曼格斯套州下降21%；克孜勒奥尔达州下降15%。奇姆肯特市出口下降25%，主要原因是石油产品和面粉出口减少，以及部分技术性因素的影响。

相比之下，农业和加工产业发展较快的地区出口实现增长。北哈萨克斯坦州出口额同比增长38%，其中饲料出口增长63倍，小麦出口增长23%，亚麻籽出口增长73%，成为增长最快的地区。

此外，阿拉木图州在钨矿和烟草制品出口带动下，出口增长28%；库斯塔奈州依靠小麦和亚麻籽出口，整体出口额增长13%。

专家指出，上述数据表明，哈萨克斯坦出口结构仍以原材料为主，同时也显示农业和加工产业具备进一步发展的潜力。

