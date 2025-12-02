2025年哈萨克斯坦新发现11处岩画群及数十处早期铁器时代与突厥时期遗址

基金会表示，即便在学术界早已熟悉的区域，今年仍不断有新岩画现身。此次新登记近20处此前未列入考古名录的墓地，各类墓葬总数超过300座。其中包括阿曼伯克特岩画群、Bayanjurek附近新发现的岩画组、克孜拉加什村附近平原以及热蒂苏州阿克铁克歇村旁穆克尔峡谷中的崖壁刻绘。

志愿者特别提到，偏远乡村居民为发现工作作出重要贡献。基金会因经常在社交媒体和主流媒体曝光，不少村民主动提供线索，使许多长期湮没无闻的遗迹得以重见天日。

基金会执行主任奥莉加·古米罗娃在地区通讯社新闻发布会上表示，“岩画探寻者”项目最宝贵的资源就是人。

“我们的志愿者来自各行各业。尤其令人欣慰的是，越来越多乡村和边远地区的居民加入搜寻队伍。每个人都希望自己家乡的历史能让全世界知道，这就是最纯粹的爱国情怀。”古米罗娃说。

志愿者还透露了2026年计划：将继续深入研究今年新发现的岩画群，完成叶什基奥尔梅斯遗址虚拟3D导览，并启动新一轮勘探考察。

【编译：木合塔尔·木拉提】