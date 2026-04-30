哈萨克斯坦2025年GDP增速6.5% 居民消费成增长主引擎

数据显示，在内需增长和投资增加的有力支撑下，哈萨克斯坦国民经济整体呈现稳健增长态势。

按最终用途法计算，全年国内生产总值为155.2万亿坚戈。按可比价格计算，经济实际增速达6.5%。按生产法计算，国内生产总值规模为159.5万亿坚戈。两种核算方法的统计误差为4.3万亿坚戈，占总量的2.7%。

在GDP结构构成中，最终消费支出占比最大，达67.7%，总额为105万亿坚戈，实际增长7.3%。

其中，居民消费发挥核心支柱作用，支出规模达88.16万亿坚戈，实际增长8.1%。政府部门消费支出为16.5万亿坚戈，增长3.4%；其中8.5万亿坚戈用于个人产品及服务，约8万亿坚戈用于集体服务。服务于住户部门的非营利机构支出为3850亿坚戈，增长5.5%。

资本形成总额占GDP的29%，规模为45万亿坚戈。其中，固定资本形成总额达39.2万亿坚戈，实际增长10.4%。存货增加为5.8万亿坚戈。

净出口额占GDP的3.3%，为5.2万亿坚戈。其中，货物及服务出口额为47万亿坚戈，进口额为41.9万亿坚戈。

【编译：阿遥】