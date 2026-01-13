2025年哈萨克斯坦通过“家庭数字地图”为27.6万余人提供无申请式国家服务

数据显示，为推动社会—劳动领域国家服务的主动式（预判式）提供，相关部门在2025年共向52.96万人发送了短信通知，其中超过一半的收件人成功享受到了自动发放的补助和社会支付。

家庭数字卡基于各国家机关现有信息系统的数据综合形成，目前已覆盖全国约2000万名公民、620多万个家庭。其核心目标在于确保公民在国家社会支持体系中的公平、精准和可及性。在《哈萨克斯坦共和国社会法典》中，“家庭数字地图”被明确定位为制定中长期社会政策目标和方向的重要工具，同时也是一项根据公民社会身份，自动提示其享有何种国家保障的“电子通知”机制。

目前，通过“家庭数字地图”，符合条件的公民可在无需任何申请的情况下，办理并领取11类社会补助和社会支付，涵盖劳动能力丧失补贴、失业补贴、丧失供养人补贴、出生及育儿补助、抚养残疾儿童补助、残疾补助、多子女家庭补助、获得“金质勋章”和“银质勋章”的多子女母亲补助、定向社会援助以及一次性丧葬补贴等。

此外，该系统还实现了多项自动提醒功能，包括养老金领取资格提示、“血亲同胞”身份授予或延期及到期时间提醒，以及面向失业人员的就业支持措施信息推送。

当公民依法具备获得国家支持的条件时，系统将通过1414统一联络中心发送短信通知。公民只需回复确认同意，后续补助申请、审批及资金拨付流程均将以自动化方式完成，相关款项直接转入个人银行账户。

有关部门同时提醒，为防范诈骗风险，公民仅需对来自1414统一联络中心的官方短信作出回复。若有任何疑问，可拨打1414呼叫中心咨询，通话全程免费。

【编译：达娜】