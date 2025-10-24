哈萨克斯坦总统签署2025年国家科学奖颁授令

根据法令，阿尔-法拉比科学与技术领域国家奖授予以下集体与个人：

1. 因“哈萨克斯坦共和国水文地质地图集”项目，颁授给：

- 艾赫梅德萨芬水文地质与地球化学研究所（У.М. Ахмедсафин атындағы Гидрогеология және геоэкология институты）有限责任公司所长、地质矿物学博士、教授马利斯·库德斯吾勒（Мәліс Құдысұлы Әбсәметов）；

- “阿拉木图水文地质”（АлматыГидроГеология）有限责任公司总经理拉赫马图拉·阿亚兹巴耶夫（Рахматулла Аязбаев）；

- 卡伊姆·萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学（Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті）非营利股份公司科学与企业发展副校长、技术科学副博士、教授叶尔詹·伊特梅努雷（Ержан Итеменұлы Көлдеев）；

- 艾赫梅德萨芬水文地质与地球化学研究所有限责任公司所长科学副手、地质矿物学副博士叶尔梅克·扎姆希特吾勒（Ермек Жәмшитұлы Мұртазин）；

- 艾赫梅德萨芬水文地质与地球化学研究所区域水文地质与地球化学实验室首席科学家、地质矿物学副博士弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·斯莫利亚尔（Владимир Александрович Смоляр）。

2. 因“开发并组织高品质硒从非标非铁金属原料中提取的生态安全真空-热处理技术及其工业生产”项目，颁授给：

- 冶金与选矿研究所（Металлургия және кен байыту институты）股份公司总经理兼董事会主席、技术科学博士、教授巴克道列特·肯杰吾勒（Бақдәулет Кенжәлiұлы Кенжәлиев）；

- 冶金与选矿研究所真空过程实验室首席科学家、技术与物理数学科学博士、教授瓦列里·尼古拉耶维奇·沃洛金（Валерий Николаевич Володин）；

- “哈萨克铜业”（Қазақмыс）有限责任公司综合技术开发与投资规划部主任、技术科学博士叶尔詹·阿热斯坦别克吾勒（Ержан Арыстанбекұлы Оспанов）；

- 冶金与选矿研究所总经理副手、真空过程实验室首席科学家、技术科学副博士、教授谢尔盖·阿纳托利耶维奇·特列布霍夫（Сергей Анатольевич Требухов）；

- “哈萨克铜业”有限责任公司综合技术开发与投资规划部人造原料综合加工司司长亚历山大·亚历山德罗维奇·沙哈洛夫（Александр Александрович Шахалов）。

同时，总统签署了关于颁授“拜图尔森吾勒人文科学领域国家奖”的命令，根据命令：

1. 因“哈萨克斯坦考古学资料与研究”系列出版物项目，颁授该奖项给：

- 马尔古兰考古研究所（Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты）共和国国有企业首席科学家、历史科学博士、教授扎伊诺拉·萨马舍夫（Зайнолла Самашев）。

2. 因“哈萨克斯坦连续国家性历史浪潮中——15至19世纪欧洲与美洲地图上的哈萨克国家”项目，颁授该奖项给：

- 古米廖夫欧亚国立大学（Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті）非营利股份公司当代研究科学研究所所长、语言文学科学副博士、哲学博士（PhD）、教授穆希特-阿尔达格尔·卡尔扎乌拜吾勒（Мұхит-Ардагер Қаржаубайұлы Сыдықназаров）。

这些奖项体现了哈萨克斯坦对科学创新与人文研究的重视，旨在激励更多专业人才为国家可持续发展贡献力量。

【编译：木合塔尔·木拉提】