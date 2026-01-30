2025年哈萨克斯坦机场为3180万名旅客提供服务

在阿斯塔纳举行的活动期间，交通部部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫向为民航发展做出杰出贡献的行业工作者和退休员工颁发奖章和感谢信。

部长在贺词中重点介绍了该行业取得的主要成就。

- 2025年12月3日，国家元首召开了近三十年来首次完全专注于民航问题的高级别会议。这体现了国家对民航业的高度重视及其战略重要性。去年，全国机场旅客吞吐量达3180万人次，货物吞吐量达17.328万吨，航空公司运送旅客1540万人次。国际航班每周626架次，通航135个方向，与30个国家接轨。这些成绩的背后，是超过2.5万名专业人员的辛勤付出，他们每天确保整个系统的稳定安全运行。这是你们努力的成果。-他说。

萨乌兰巴耶夫还提及国际民航组织（ICAO）进行的安全审计结果，指出哈萨克斯坦对ICAO国际标准的遵守率达到95.7%。这一指标不仅在独联体国家中名列前茅，而且在ICAO欧洲和北大西洋（EUR/NAT）区域内也处于领先地位。

据部长介绍，哈萨克斯坦在中亚地区的客运量和货运量均位居榜首，在飞行安全指标方面，哈萨克斯坦以82%的水平在独联体国家中排名第一。2025年7月，国际民航组织理事会主席萨尔瓦托雷·夏卡塔诺对哈萨克斯坦进行了首次正式访问。

据他介绍，哈萨克斯坦计划于2026年建立一个交通事故调查中心。该中心将能够对飞行记录仪进行独立分析，开展各种检查，并进行微电子技术研究，包括修复工作。

今年，哈萨克斯坦航空公司计划购置9架新飞机，届时哈萨克斯坦机队规模将增至118架。作为航线网络拓展计划的一部分，哈萨克斯坦计划开通并发展飞往维也纳、阿布扎比、利雅得、西安、上海、德里、罗马等地的航线。

萨乌兰巴耶夫表示，为了发展国际航空枢纽，降低航空燃油成本的工作仍在继续。目前，航空燃油价格低于每吨1000美元。

今年还计划开展多项基础设施建设项目，包括阿拉木图机场国内航站楼的重建、阿特劳机场新航站楼的建设、阿克套机场停机坪的翻新，以及巴甫洛达尔机场跑道的重建。阿斯塔纳和奇姆肯特机场的第二条跑道建设也将启动。此外，阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特、卡拉干达、阿克套和阿克托别机场的自由经济区建设工作也将继续推进。

此外，计划完成卡顿卡拉盖、扎伊桑和肯迪尔勒度假区机场的建设，并修复阿尔卡勒克市的机场。

【编译：小穆】