2025年前11个月哈萨克斯坦鱼类成品产量接近6万吨

据统计，2025年前11个月，哈萨克斯坦鱼类产品市场规模达到7.68万吨，同比增长10%。同期，捕捞鱼类3.85万吨，商品鱼养殖量2.09万吨，其中捕捞量增长10%，水产养殖增长 22%，显示出行业持续向好的发展态势。

目前，全国共有20处国际级和国家级重要水域，划分为366个渔业经营区块。

在加工环节，全国共有72家鱼类加工企业，年加工能力约12万吨。其中20家企业具备向欧盟出口水产品的资质。哈萨克斯坦鱼类产品目前出口至21个国家，包括德国、荷兰、俄罗斯和中国。2025年前11个月，全国共生产约5.94万吨鱼类成品。

为进一步提升加工能力，政府已推出多项支持措施，包括加工环节增值税减免70%、以及年利率5%的优惠信贷政策。

在生态保护方面，按照国家元首指示，2024年为保护里海海豹种群，哈萨克斯坦设立国家级里海海豹自然保护区，面积达10.86万公顷。同时，正在推进阿特劳鲟鱼育苗厂的现代化改造，预计将使鲟鱼苗年产量从500万尾提升至750万尾。

投资活动同样保持积极态势。2021—2024年期间，全国共实施87个水产养殖项目，总投资额214亿坚戈；仅2025年前11个月，渔业领域新增投资46亿坚戈。

在国家订单框架下，2025年已投放2192万尾优质鱼苗。随着国家鱼类育苗基地的持续改造，其年产能预计将从1840万尾提升至8050万尾。

官方表示，综合推进的各项举措表明，哈萨克斯坦渔业正进入积极且可持续发展的新阶段。国家支持力度的加强、行业数字化、投资增长以及基础设施现代化，为提升水产品生产与加工能力、保护水域生态系统以及提高优质鱼类产品的市场可及性奠定了坚实基础。

【编译：达娜】