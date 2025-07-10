2025年前五个月哈萨克斯坦食品产量有所增加

消息称，这表明哈萨克斯坦加工工业正在发展，国家粮食安全正在加强。

数据显示，牛肉产量达13.36万吨，较2024年同期增长0.4%。家禽产量增长6.1%，达15.77万吨。

乳制品加工行业也呈现增长态势：牛奶产量增长3.9%，达到27.35万吨；酸奶产量增长5.4%，达到3.71万吨；黄油产量增长12.7%，达到1.5万吨。鸡蛋产量为17.9亿枚，比去年增长0.3%。

谷物和油籽制品产量显著增长。小麦粉产量增长6.5%，达到143.83万吨；荞麦粒产量增长19.4%，达到1.07万吨；面食制品产量增长7.8%，达到6.37万吨。

葵花籽油产量增长21.7%，达到33.45万吨；大米产量增长21%，达到8.45万吨。

食糖产量增长了10倍，由上年的6.1万吨增至6.4万吨；食盐产量增长了6.1%，达到16.93万吨。

农业部称，这些指标正在加强国家粮食安全，扩大出口潜力，并促进国内农业工业生产的发展。

【编译：小穆】