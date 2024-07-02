2025年QS世界大学排名：阿尔法拉比国立大学重返全球前200

（哈萨克国际通讯社讯）2024年6月5日，全球高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds (QS)发布了2025年的QS世界大学排名。

据哈萨克斯坦科学和高等教育部新闻消息，根据排名，哈萨克斯坦共有21所高校上榜，其中5所高校排名提升，4所高校排名保持不变，12所高校排名下降。

其中，阿尔法拉比哈萨克国立大学在哈萨克斯坦高校中继续保持领先地位，位列全球第163名，重返世界前200名行列，比去年上升了67位。此外，古米廖夫国立欧亚大学（从第355名升至第321名）和萨特巴耶夫大学（从第481名升至第405名）的排名也有所提升，特别引人注目。

此外，哈萨克斯坦高校在“学术声誉”和“雇主声誉”这两个重要指标上成绩尤为突出。与中亚地区其他国家相比，哈萨克斯坦在“雇主声誉”指标上的表现最佳。

在参与排名的21所哈萨克斯坦高校中，有19所在“学术声誉”和“雇主声誉”两个指标上的排名提升。特别值得一提的是，阿尔法拉比大学和古米廖夫欧亚大学大学在这两项指标上的表现尤为出色，其中阿尔法拉比大学在“雇主声誉”指标上位列全球第77名。

值得一提的是，麻省理工学院（MIT）连续第13年蝉联榜首。伦敦帝国理工学院跃升至第二位，牛津大学和哈佛大学分别位列第三和第四。剑桥大学排在第五位。

【编译：达娜】