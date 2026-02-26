2025年赴哈外国游客达1570万人次 哈萨克斯坦全球旅游排名显著提升

努尔博勒·拜扎诺夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上指出，增长趋势体现在国内旅游、入境旅游以及住宿服务业多个领域。2025年前九个月，共有670万人次国内游客使用住宿服务，同比增长74.13万人次。数据显示，外国游客来哈目的多样，包括休闲、商务及文化旅游等，不包括劳务移民和永久居留人员。

在旅游市场活跃带动下，酒店、度假基地及短租住房等住宿设施的综合收入达2680亿坚戈，比2024年同期增加440亿坚戈。目前，全国各类住宿设施数量已增至4499家。

拜扎诺夫强调，相关数据反映出国际市场对哈萨克斯坦旅游资源的关注度持续提升。近年来，政府在改善旅游基础设施、提升服务质量与安全保障、提高旅游景点可达性等方面开展系统性工作，成效逐步显现。

根据世界经济论坛发布的全球旅游相关指数，哈萨克斯坦在119个国家中排名第52位，较此前的第66位明显提升。这一变化被视为国家在打造安全、便利、现代化旅游环境方面取得阶段性成果的重要体现。

【编译：达娜】