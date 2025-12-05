2025年“哈萨克斯坦小姐”选美决赛落幕 阿丽娜·瑞摘得桂冠

参赛选手在进入决赛前经历了多轮选拔。本届决赛融合了选美比赛的经典元素与现代创意设置，选手们身着民族服装亮相舞台。

Фото: Александр Павский / Kazinform

在当晚的视觉设计中，蓝色礼服被选为核心元素。蓝色象征自由、内在力量、开放与对自身道路的坚定信念。

经过多轮角逐，评审团最终选出了本届大赛的获胜者。

来自奇姆肯特的阿丽娜·瑞夺得2025年“哈萨克斯坦小姐”冠军。她今年22岁，从三岁开始学习舞蹈，长期的舞台训练塑造了她的自信与艺术表现力。

14岁时，她首次收到模特邀约，随后活跃于时装秀及商业拍摄。除艺术活动外，她还拥有法学学位。尽管如此，她始终热爱时尚，并计划攻读服装设计，未来创立个人品牌。

作为冠军，阿丽娜将代表哈萨克斯坦参加2026年“环球小姐”大赛。

夏蒂娅丽·拜肯诺娃获得“2025年哈萨克斯坦世界小姐”头衔，并将代表国家参加2026年“世界小姐”比赛。她是朱尔艮诺夫哈萨克国立艺术学院建筑设计专业四年级学生。

夏蒂娅丽坚持素描已有七年，擅长标准舞和钢琴演奏。她已从事建筑设计工作两年，目前主导的项目包括一家餐厅、一家酒店和一家商店。此外，她还活跃于国内时装秀。她表示，坚韧、感恩，以及在最艰难时刻仍选择光明的能力，才是一个人真正的力量。

【编译：阿遥】