2025年：哈萨克斯坦改革深化与国际合作丰收之年

全民住房排队权实现

去年总统签署住房政策改革法，今年5月正式生效，住房排队全面移交“家庭银行”管理。

该法关键在于，无房公民均可申请住房排队。此前仅多子女家庭、孤儿、一二级残疾人士和公务员等特定群体享有此权。如今，这一机会向所有公民开放。

Фото: отбасы банк

这一整顿行业举措已初见成效。目前排队数据正在更新，所有信息接受严格核查。例如，目前排队人数为64.2万，此前地方和国家机构清单不规范，导致数据失真。“家庭银行”现启动核查程序，确认排队公民购房资格，包括住所、联系方式和财产信息。

“凡在哈萨克斯坦境内过去5年内无房产或现有住房被认定为危房的年满18岁公民，均可通过‘住房保障’信息平台提交申请。未来，申请人无需提交纸质文件，平台将自动提供数字材料。”“家庭银行”中央分行业务发展部负责人梅鲁耶尔特·阿迪尔巴耶娃表示。

个人免除申报义务

备受关注的申报制度也实现统一。自2025年起，个人免除申报义务。总统7月签署相关法律，更新普遍申报程序。结果，私营部门员工、退休人员、主妇和学生等占个人90%的群体无需提交资产与负债申报。仅公务员及其配偶、法人、高价值财产（2025年超过7864万坚戈）购买者以及境外大额资金或财产持有者需按惯例申报。

新税法典出台

今年通过的新税法典堪称经济领域重大变革。该文件引发企业家热议，全年备受社会关注。主管部门逐条详细解释并单独分析相关变化，因为增值税和税收制度调整一度令公众感到困惑。

法典主要内容包括：

增值税基本税率定为16%；

药品和医疗服务增值税2026年降至5%、2027年10%，国内期刊销售降至10%；

免费医疗保障范围服务、强制医保、考古、图书出版免征增值税；

增值税强制登记门槛降至1万月计算指数（4000万坚戈）。

Фото: Kazinform / Freepik

新税法典最争议点为增值税。商界代表不愿接受基本税率升至16%，认为过高。

经济专家拉扎特·詹莫尔达耶娃则认为，这一增值税水平正常，许多国家超过20%。

“国家确定的增值税基本税率并不高。许多国家增值税达20%、25%甚至45%。哈萨克斯坦在独联体国家中处于中等水平，且税收将重新导向未来商业发展。因此，这一统一税款必须缴纳。企业家也应为国家财政增长贡献力量。”专家表示。

国家库鲁尔泰

2025年3月14日，第四次国家库鲁尔泰在布拉拜举行。会议深入讨论意识形态政策、慈善组织监管、税收改革、防范欺诈、优先发展本土电影和动画以及社会道德等议题。

总统在库鲁尔泰上提出重要倡议，包括增加意识形态和人文项目、制定内政概念、完善非政府组织立法、在海外开设阿拜研究所等。

随后，为系统落实会议意见，公布包含53项内容的专项计划，其中包括制定10部法律草案。

Фото: Ақорда

公民机构领域专家凯尔詹·阿卜迪哈利科夫认为，全国库鲁尔泰短期内已成为高效解决社会问题的平台。

“库鲁尔泰汇聚不同社会群体和政治观点代表，体现了公共关系新模式下的广泛意见。特别是会议后，预防家庭暴力、打击赌博成瘾等社会问题开始通过法律解决。这体现了国家治理体系和立法过程的透明度。”凯尔詹·阿卜迪哈利科夫表示。

可喜的是，库鲁尔泰后制定多项概念文件。例如，确定内政基本原则和方向的概念文件；批准2026-2028年打击毒品和贩毒综合计划；通过2025-2030年哈萨克斯坦共和国区域发展概念。

库鲁尔泰成果在文化艺术领域尤为突出。3月后实施“100本书”全国问卷、“珍贵遗产”音频集等重要文化人文项目。《汗王世系》手稿入选联合国教科文组织“世界记忆”国际名录。

国家结构三项变革：村长大会、解散反腐局与议会前景

今年国家结构领域变革频仍。村长直选几年前引入，今年全年持续。11月，卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫总统参加村长对话平台，强化改革意义。

总体看，目前1500多名政党代表和700多名自荐候选人就任村长。这一选举激活政党在地方工作，村长队伍实现100%更新。

哈萨克斯坦总统战略研究所政治研究部首席专家艾格里姆·阿卜迪拉希托娃认为，村长选举为偏远地区发展注入活力。

“村长选举不仅更新队伍，还带来新风。公众常视国家体系为僵化。通过选举，新人进入体系。选举存在意味着任期有限，这激励新人短期内展现业绩。若想连任，必须向选民证明成果。”专家分析。

政治改革或延伸至议会。今年总统国情咨文中提出政治体系改革倡议，最重要建议是从两院制（下院和参议院）转向一院制。总统要求一年内彻底高质量解决这一问题。

一院制政治影响如何？政治学家卡兹别克·迈格尔季诺夫认为，优势大于劣势。

“一院制议会是发展民主机构的关键一步。同时，有助于快速高效实施立法规范。总统给出一年期限，旨在为多党制发展创造条件。”专家表示。

今年政治结构第三项重大变革是反腐败局解散，现并入国家安全委员会，部分职能移交公务员事务局。官方称，此举旨在更有效协调和加强反腐斗争。

Фото: Kazinform

国际会议频繁

无疑，今年对中亚国家意义非凡。地区作为统一整体，与世界大国举行大规模会晤并达成必要协议。哈萨克斯坦作为区域领导者，在谈判中始终领先。

例如，总统在“C5+”框架下与中国、美国、日本、欧盟领导人会谈，每次均获得热情接待、务实建议和大额投资。

此外，6月“中亚-中国”峰会在阿斯塔纳举行，中亚五国元首与中国国家主席习近平与会。

托卡耶夫总统在白宫会见美国总统唐纳德·特朗普，在克里姆林宫会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，全年多次举行双边会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】