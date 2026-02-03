2026年哈萨克斯坦逾9000份残疾认定申请以远程方式完成审查

数据显示，2025年共有11.31万份残疾认定申请以非现场形式进行，占当年完成残疾鉴定总人数的42.5%。

非现场、主动式残疾鉴定目前适用于多类疾病和健康状况，包括：肿瘤疾病、各部位结核病、先天性和获得性解剖发育缺陷、精神类疾病、儿童Ⅰ型糖尿病、儿童黏多糖贮积症，以及器官移植术后状态等。

2025年，适用非现场鉴定的疾病类别清单大幅扩展，新增包括真实型脑积水、单侧或多侧肢体持续性严重瘫痪或深度不完全瘫痪等疾病。

目前，哈萨克斯坦已可针对50多种疾病类别开展非现场残疾鉴定。

此前，在国家公共信任委员会第六次会议上，国家元首曾强调，应为残疾人群体创造更加便利的条件，最大限度减少其在各类机构之间奔波及文书负担，并避免服务提供方与服务对象之间的直接接触。

为落实上述指示，哈萨克斯坦正式引入医疗社会鉴定非现场办理机制。在该模式下，申请人仅需前往注册所在地的医疗机构完成必要检查，后续流程均无需本人到场。

自提交材料至作出鉴定结论的全部环节，均通过信息系统整合以电子方式完成。医疗机构将031/у号医疗文件以电子形式直接发送至医社鉴定部门。

官方指出，转向非现场鉴定机制将：