哈萨克斯坦今年扩大国际航线网络 新增多条亚洲、中东及欧洲方向航线

本国航空公司航线布局进一步拓展

SCAT航空公司将以奇姆肯特为出发点开通以下航线：

奇姆肯特—比什凯克（吉尔吉斯斯坦），3月29日起；

奇姆肯特—新西伯利亚（俄罗斯），5月19日起；

奇姆肯特—圣彼得堡（俄罗斯），6月1日起；

奇姆肯特—特拉维夫（以色列），6月9日起。

阿斯塔纳航空公司（Air Astana）将进一步扩展国际航线网络，新增或恢复以下航班：

阿拉木图—上海（中国），3月29日起；

阿斯塔纳—广州（中国），6月2日起；

阿拉木图—拉纳卡（塞浦路斯），6月2日至9月5日（季节性）；

阿斯塔纳—拉纳卡，6月4日至9月6日（季节性）；

阿拉木图—达拉曼（土耳其），春夏航季；

阿拉木图—萨拉拉（约旦），3月9日起；

阿斯塔纳—萨拉拉，3月9日起。

此外，2026年还在研究开通阿拉木图—东京（日本）航线的可能性。

飞狮航空公司（FlyArystan）计划开通：

阿拉木图—撒马尔罕（乌兹别克斯坦），3月17日起；

阿拉木图—西安（中国），预计6月（待航权时刻确认）；

阿克套—乌鲁木齐（中国），6月。

同时，阿拉木图—利雅得（沙特阿拉伯）航线也在规划之中。

外国航空公司加快进入哈市场

在外国承运人方面：

LOT波兰航空（LOT Polish Airlines）将于5月31日起开通阿拉木图—华沙航线；

阿拉伯航空（Air Arabia）计划开通阿拉木图—达曼（沙特阿拉伯）航线；

皇家约旦航空（Royal Jordanian）正在研究开通阿拉木图—安曼（约旦）航线的可行性。

官方表示，新航线的开通将有助于加强贸易、旅游及文化交流，同时提升哈萨克斯坦融入全球交通体系的能力。

【编译：达娜】