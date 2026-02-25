21:45, 25 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦今年扩大国际航线网络 新增多条亚洲、中东及欧洲方向航线
（哈萨克国际通讯社讯）据交通部新闻消息，哈萨克斯坦今年将继续分阶段推进国际航空网络扩展，计划新增及恢复多条覆盖亚洲、中东和欧洲的航线。航线扩张将由本国航空公司与外国航空公司共同推动实施。
本国航空公司航线布局进一步拓展
SCAT航空公司将以奇姆肯特为出发点开通以下航线：
-
奇姆肯特—比什凯克（吉尔吉斯斯坦），3月29日起；
-
奇姆肯特—新西伯利亚（俄罗斯），5月19日起；
-
奇姆肯特—圣彼得堡（俄罗斯），6月1日起；
-
奇姆肯特—特拉维夫（以色列），6月9日起。
阿斯塔纳航空公司（Air Astana）将进一步扩展国际航线网络，新增或恢复以下航班：
-
阿拉木图—上海（中国），3月29日起；
-
阿斯塔纳—广州（中国），6月2日起；
-
阿拉木图—拉纳卡（塞浦路斯），6月2日至9月5日（季节性）；
-
阿斯塔纳—拉纳卡，6月4日至9月6日（季节性）；
-
阿拉木图—达拉曼（土耳其），春夏航季；
-
阿拉木图—萨拉拉（约旦），3月9日起；
-
阿斯塔纳—萨拉拉，3月9日起。
此外，2026年还在研究开通阿拉木图—东京（日本）航线的可能性。
飞狮航空公司（FlyArystan）计划开通：
-
阿拉木图—撒马尔罕（乌兹别克斯坦），3月17日起；
-
阿拉木图—西安（中国），预计6月（待航权时刻确认）；
-
阿克套—乌鲁木齐（中国），6月。
同时，阿拉木图—利雅得（沙特阿拉伯）航线也在规划之中。
外国航空公司加快进入哈市场
在外国承运人方面：
-
LOT波兰航空（LOT Polish Airlines）将于5月31日起开通阿拉木图—华沙航线；
-
阿拉伯航空（Air Arabia）计划开通阿拉木图—达曼（沙特阿拉伯）航线；
-
皇家约旦航空（Royal Jordanian）正在研究开通阿拉木图—安曼（约旦）航线的可行性。
官方表示，新航线的开通将有助于加强贸易、旅游及文化交流，同时提升哈萨克斯坦融入全球交通体系的能力。
【编译：达娜】