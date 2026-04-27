2026年哈萨克斯坦儿童夏令营市场迎“大考”：监管升级如何重塑行业格局？

（哈萨克国际通讯社讯）2026年，哈萨克斯坦计划为超过320万名儿童提供夏季休闲与健康疗养服务，创下历史新高。在规模扩大的同时，如何确保服务质量，成为社会关注的焦点。教育部门与卫生监管机构正同步加大监管力度，尤其是即将全面实施的许可制度和更严格的卫生标准，正在推动夏令营市场加速“优胜劣汰”。

许可制度全面启动 行业步入规范发展阶段

长期以来，儿童夏令营运营无需取得专门许可。但自2026年4月1日起，这一状况将发生根本改变。根据新规，所有夏令营必须取得有效期为5年的经营许可方可运营。

主管部门表示，引入许可制度的核心目标在于提升整体服务质量，并清理不合规和隐性运营的机构。申请许可的夏令营需满足一系列严格条件，包括：

拥有独立场地或签订至少10年的长期租赁协议；

配备视频监控系统、紧急报警装置及专业安保服务；

设立具备资质的医疗点；

教育及管理人员符合专业资质要求；

配备专用儿童运输车辆。

相关要求不仅适用于许可审批阶段，在运营过程中也将持续接受监管。无证经营或违反规定的机构将面临高额罚款，甚至被责令停业整顿。所有数据还将接入国家教育数据库，实现数字化监管。

根据法律规定，违反卫生防疫要求的行为将受到行政处罚。根据违规性质及后果，罚款金额从数十个至数千个计算指数不等，严重情况下还可能面临停业或没收相关产品。

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卫生标准全面收紧 吃住行各环节均纳入监管

2026年夏令营季，卫生监管标准进一步细化。相关部门明确要求：

每名儿童每日必须安排不少于5次餐食；

食谱中需包含发酵乳制品；

禁止提供易变质食品；

每名儿童住宿空间不少于4平方米；

工作人员必须配备专用工作服并每日更换；

存在伤口或健康问题的工作人员不得上岗。

监管部门将每半年对相关机构进行检查，以确保标准落实到位。

覆盖规模持续扩大 行业进入加速发展期

根据规划，2026年全国将有超过320万名儿童参与夏令营及相关活动。其中，50万名来自弱势群体的儿童将获得国家支持，另有5万名儿童将通过“哈萨克斯坦人民基金”获得免费名额。

基础设施方面，全国将运行约1万个校内夏令营和512个帐篷营地。同时，根据发展路线图，到2026年底将新增50个现代化疗养中心。

目前市场价格区间在15万至22万坚戈之间，整体呈现稳步发展态势。

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家长把关依然关键 安全意识不可忽视

监管趋严的背后，是近年来个别无证营地被查处的现实教训。专家建议家长在选择夏令营时，应优先考虑具备合法资质并列入官方名单的机构。

此外，在孩子出行前，应加强健康检查与安全教育，例如个人卫生习惯、避免共用物品等。同时，行李准备应以实用为主，避免携带易变质食品。

从“扩张”走向“提质” 行业进入新阶段

随着制度完善与监管强化，哈萨克斯坦夏令营市场正从“数量增长”迈向“质量优先”的新阶段。许可制度、卫生标准与数字化监管的叠加，将逐步建立起更加规范、安全的行业环境。

在国家监管与家庭参与的共同作用下，儿童夏季休闲活动正朝着更加安全、有序和高质量的方向发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】