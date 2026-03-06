哈萨克斯坦代表团参加2026年柏林国际旅游交易会

据哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会消息，哈萨克斯坦驻德国特命全权大使努尔兰·翁扎诺夫主持了哈萨克斯坦国家馆的开馆仪式。

翁扎诺夫在致辞中指出，外国游客对哈萨克斯坦的兴趣正在稳步增长。他强调，旅游业在加强国际伙伴关系、促进文化交流以及推动国家经济发展方面发挥着重要作用。

本次哈萨克斯坦国家馆由旅游和体育部组织参展。参展阵容包括21家专注入境游市场的旅行社、酒店业代表、哈萨克民族风味餐厅，以及来自全国六个地区的文化和旅游主管部门，共同展示哈萨克斯坦多样化的旅游资源。

在特色美食推广环节，桑德克餐饮公司重点介绍了其在国家公园开展的特色项目及美食旅游倡议，旨在通过推广“舌尖上的哈萨克斯坦”吸引更多欧洲游客。

回顾历史，哈萨克斯坦自1996年起开始参加ITB Berlin。除2020年外，哈方已连续29年在该展会上设立国家展区，持续通过这一国际平台推广本国旅游资源。

数据显示，2025年赴哈萨克斯坦的德国游客人数超过9.5万人次，显示出哈萨克斯坦在欧洲旅游市场的吸引力持续提升，入境旅游总体保持增长态势。

通过参加ITB Berlin 2026，哈方计划重点实现以下目标：

1. 提升哈萨克斯坦旅游品牌的国际知名度；

2. 扩大来自德国及周边国家的访哈游客规模；

3. 增加旅游收入，促进旅游产业发展；

4. 与国际旅行社及相关机构达成新的合作协议。

参加此次展会，是哈萨克斯坦在国际范围内推广旅游潜力、扩大旅游合作，并将国家打造为休闲与商务旅行目的地的重要举措之一。

柏林国际旅游交易会（ITB Berlin）创办于1966年，是全球规模最大、影响力最广的旅游业专业展会之一。展会被誉为“旅游业的奥林匹克”，也是全球旅游行业的重要商务平台，涵盖休闲旅游、商务旅行、旅游技术（Travel Technology）、MICE（会议及奖励旅游）以及医疗旅游等多个领域。

2026年展会继续以“引领行业对话”为主题，通过ITB Berlin公约等平台讨论行业数字化转型、可持续旅游以及后疫情时代旅游消费趋势等议题。对参展国家而言，该展会不仅是展示自然景观和文化资源的重要窗口，也是开展国际合作、了解行业趋势并拓展全球旅游市场的重要平台。

【编译：阿遥】