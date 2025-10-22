2026年哈萨克斯坦国防预算将占GDP的1%

马迪·塔克耶夫在议会全体会议上表示，2026年将通过转移支付向地方拨款5.1万亿坚戈。

塔克耶夫指出：

“未来三年预算为地区发展安排了5810亿坚戈，其中2026年计划拨款3000亿坚戈。这些资金将全部用于具有重要性和全民意义的项目。”

他进一步表示，为增强地方政府的自主性，2026年将通过转移支付向地方提供5.1万亿坚戈的资金支持。

在国防领域，2026年计划为强力部门拨款3万亿坚戈。

塔克耶夫强调：

“这比今年增加3350亿坚戈，国防开支将占国内生产总值的1%。这些资金不仅用于维持部队战斗力，还将支持系统的现代化升级。”

哈萨克斯坦近年来持续加大国防投入，以应对复杂多变的地区安全形势。国防预算的动态也印证了这一发展方向：2018年国防预算为5165亿坚戈，到2025年增至1.2134万亿坚戈，7年间增长约2.3倍。特别是自2022年起，预算显著增加：2021年为7177亿坚戈，2022年跃升至1.0215万亿坚戈。

哈萨克斯坦被认为拥有中亚最强大的军事体系。在2025年全球火力（Global Firepower）排名中，哈萨克斯坦位列第57位，在全球145个国家中处于中等水平。

值得一提的是，2025年，全球国家重新审视安全与威胁的意义。地缘政治不稳定和地区冲突促使各国国防预算达到前所未有的水平。全球军事预算总额攀升至2.2万亿美元，创下新纪录。

【编译：木合塔尔·木拉提】