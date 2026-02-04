2026年阿斯塔纳和阿拉木图无障碍出租车服务已提供3.85万次

数据显示，2025年全年，全国范围内共为残疾人士提供无障碍出租车服务48.98万次。

此前，为提升无障碍出租车服务的效率和质量，劳动和社会保障部会同地方政府决定对现行服务机制进行调整。现行模式要求申请人至少提前一天通过电话预约，限制了出行灵活性，且在高峰时段存在车辆不足、等待时间较长等问题。

为简化服务流程，相关部门启动试点项目，引入具备订单需求的出租车平台参与无障碍出行服务。试点项目的一项核心条件是，平台不得从行程费用中收取任何服务分成。

Yandex公司表示，将在试点阶段以无偿方式参与该项目。在试点项目框架下，残疾人士可通过 Yandex Go 移动应用使用无障碍出租车服务。该应用可帮助用户更快捷地匹配车辆，实时跟踪订单状态，并对已完成行程进行记录和监测。

此外，应用程序中已上线专门界面，方便残疾人士在下单时向司机说明自身的特殊出行需求。司机端则配备相应操作指引，帮助其在上下车环节为乘客提供必要协助。

目前，该试点项目仍在阿斯塔纳和阿拉木图两市以试运行方式推进，并有残疾人士焦点小组参与评估。未来，相关部门计划将这一模式推广至全国其他地区。

