2026年哈萨克斯坦将征召850余名预备役军官入伍

此次征召工作依据《哈萨克斯坦共和国军人服役及军人地位法》实施，旨在增强国家防务能力，形成训练有素的军官储备。根据政府相关决议，计划征召的预备役军官中，700人将补充至武装力量部队，80人派往边防部门，64人编入国民警卫队，另有15人分配至紧急情况部门。

征召对象主要涵盖当前军队急需的军事专业领域，包括航空、工程、炮兵、无线电技术、军事运输、医疗、后勤保障、信息技术以及情报等方向。

按照规定，身体条件符合要求、具备相应军事专业的29岁以下预备役军官可被征召；医疗专业人员的年龄上限则放宽至32岁。

被征召入伍的预备役军官，其社会保障待遇将按照合同制军人的标准执行。服役期间，军官将依法享有薪酬保障，并提供住房或住房补贴、伙食保障及医疗服务。

通常情况下，军官将在其原登记服兵役地区或现居住地履行服役义务。对服役表现出意愿且暂无固定工作的人员，将在征召中予以优先考虑。

收到征召通知的预备役军官须按时携带本人身份证件及军官证（如有）前往当地军事管理机构报到。因家庭情况、继续教育或健康原因需要延期入伍的，可由征召委员会依法作出相应决定。

官方强调，预备役军官征召工作将按计划、有序推进，并严格在现行法律框架内实施。

【编译：达娜】