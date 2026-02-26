中文
    08:49, 26 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦2026年将实施超1.1万公里道路工程

    哈萨克国际通讯社讯）记者从哈萨克斯坦交通部部务会议上获悉，2026年哈萨克斯坦将全面启动各类道路工程，涉及公路总里程超过1.1万公里。

    按照今年道路建设季总体安排，相关部门将对8900公里国道和2300公里地方道路实施新建、改造和养护工程。其中，计划完成3500公里道路的新建及改扩建任务。此外，作为国道“中修”计划的一部分，预计将完成约2000公里路段的路面修缮。

    重点项目方面，东哈州奥西诺夫山口工程已进入收尾阶段；北哈州彼得罗巴甫尔至库尔干段公路改建项目也将投入使用。

    根据规划，到2026年底，全国国道达标率预计提升至95%，地方道路合格率将达到92%。

    会议还审议了新建和改造项目整体进度。2026年相关项目总里程将达3400公里。

    与此同时，今年还将启动多项过境运输干线现代化改造工程，具体包括：

    —克孜勒奥尔达—阿克托别公路：启动扩容改建，将原有道路拓宽为四车道。

    —卡拉干达—杰兹卡兹甘项目：技术经济论证已获批，计划于今年下半年开工。

    —贝纽—塞克萨吾勒项目：全长559公里，建成后将使运输距离缩短约900公里，通行时间有望压缩至三天以内。目前，该项目已获得国家鉴定机构的正面评审意见。

    —萨热阿尕什市绕城公路：全长102公里，施工承包单位已在本土企业中确定。

    【编译：阿遥】

