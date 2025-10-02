2026年起未缴纳增值税的外国互联网平台将被封禁

自哈萨克斯坦对外国互联网平台引入增值税制度以来，已有116家国际公司完成了条件性注册，其中包括全球知名的数字服务提供商。这一举措使得国际数字经济巨头被纳入哈萨克斯坦税收体系。

仅在2025年，就有18家新公司完成注册，包括 Chess.com（国际在线象棋平台）、OpenAI（人工智能服务 ChatGPT 的开发与运营方）、Canva Pty（国际图形设计平台）以及 “Окко”（俄罗斯的在线视频与影视服务商）。

国家收入委员会指出，这一趋势表明，税收覆盖范围不断扩大，也为国内外数字服务供应商创造了公平的竞争环境。

自该政策实施以来，外国互联网公司已向哈萨克斯坦国家预算缴纳1116亿坚戈。

仅2025年，缴税额就达到 418亿坚戈，比2024年的 230亿坚戈增长180亿坚戈。

2025年的主要纳税企业包括 Temu（62亿坚戈）、Valve Corporation（53亿坚戈）和 Apple（52亿坚戈）；此外，部分新加入的企业也开始缴纳税款，例如 Next Retail（国际服装零售平台，2.83亿坚戈）和 AliExpress（1.42亿坚戈）。

为进一步强化税收纪律、保护守法纳税企业的利益，自2026年1月1日起将实施新规：对逃避缴纳增值税或未完成注册的外国互联网公司实施封禁措施，禁止其在哈萨克斯坦境内运营，相关违规企业名单将由主管部门统一制定，并在官方互联网平台公开发布。

财政部强调，这些措施旨在建立更加公平的竞争环境，确保企业经营条件平等，并推动哈萨克斯坦数字经济的可持续发展。

【编译：达娜】