戈洛夫金入围2026年拳击名人堂候选名单

据BoxingScene网站报道，2026年候选名单上共有三位传奇拳手。除了戈洛夫金，还包括美国拳手弗农·福雷斯特和爱尔兰拳手史蒂夫·科林斯。

报道称，戈洛夫金曾长期持有WBA、IBF和WBC中量级冠军头衔，为拳迷奉献了无数经典对决。他的最后一场比赛是在2022年进行的。由于停止比赛已满三年，他符合入围传奇拳手候选的资格。

弗农·福雷斯特（战绩41胜3负，29次击倒对手）曾获得次中量级和超次中量级世界冠军。他的最后一场比赛是在2008年，但在2009年不幸遭遇枪击遇害。

史蒂夫·科林斯（战绩36胜3负，21次击倒对手）则在1990年代先后获得WBO中量级和超中量级金腰带。

在女子拳手候选名单中，日本五级别冠军藤冈奈穂子（战绩19胜3负1平，7次击倒）、德国拳手克里斯蒂娜·汉默（战绩28胜1负，13次击倒）以及墨西哥的杰基·纳瓦（战绩40胜4负4平，16次击倒）均榜上有名。

投票结果将于今年12月初公布。

【编译：阿遥】