2026年中亚程序设计锦标赛即将开幕 区域顶尖开发者奇聚奇姆肯特

本次锦标赛面向20岁以上选手开放，参赛者来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。线上预选赛将于2月28日举行，决赛定于3月27日在奇姆肯特以线下形式进行。

今年赛事特别设置专家交流项目，邀请多位国际科技企业代表出席决赛活动。

在行业专家参与下，赛事不仅是竞技平台，也将成为专业对话、经验交流以及探讨全球科技企业就业机会的重要场域。

本届赛事总奖金为300万坚戈，其中一等奖150万坚戈，二等奖100万坚戈，三等奖50万坚戈。

比赛采取个人赛制，选手将在接近国际大学生程序设计竞赛（ICPC）风格的高难度算法题目中，展示自身算法与分析能力。决赛阶段将汇聚各国前三名选手，同时另设25个名额给予未进入国家配额但成绩排名靠前的选手，确保区域最强程序员同场竞技。

政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫表示，在数字化与人工智能加速发展的背景下，此类赛事具有特殊意义。

- 2026年中亚国际程序设计锦标赛不仅是一场竞赛，更是塑造新工程师生态、深化区域合作、释放中亚IT人才潜力的重要平台。为优秀开发者提供国际资源、就业机会及参与全球科技项目的渠道，是我们的核心目标。 - 部长说。

赛事组委会介绍，参赛完全免费。进入决赛的选手将获得最高10万坚戈的交通补贴，住宿费用亦由主办方承担。

主办方强调，本次锦标赛的价值远不止奖金本身。参赛者不仅能在高难度算法挑战中检验实力，还有机会获得区域及国际IT企业关注，拓展职业网络，甚至直接获得合作企业的工作邀请。

【编译：达娜】