乌兹别克斯坦计划2028年发射首颗国产科研卫星

数据显示，过去五年来，乌兹别克斯坦对地球遥感数据的需求增长了3倍。目前，全国已有10多个国家机构在使用空间监测系统开展相关工作。

米尔济约耶夫表示，空间数据将成为推动国家经济发展的重要资源。

他说：“最重要的是，通过来自太空的数据，我们能够发现新的经济机遇，并将其转化为实际收入来源。这表明国家资源管理机制和管理文化正在发生转变。”

会议还讨论了该国首颗科研卫星的研制项目。相关部门向总统提交了有关培养专业人才、组建工程团队以及于2028年将“米尔佐·乌鲁格别克”卫星送入太空的具体建议。

此外，米尔济约耶夫还就培养首位乌兹别克斯坦宇航员并将其送入太空的计划作出说明，并强调这是一项具有战略意义的重要任务。他指出，这不仅是一项象征性举措，更是提升国家科研能力的重要方向。

会议透露，乌兹别克斯坦首位宇航员的太空任务预计为期10至14天，期间将开展医学、生物学和植物遗传学等领域的科学研究。

【编译：木合塔尔·木拉提】