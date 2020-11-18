专家预计2030年哈萨克斯坦的人口将达到约2070万人

哈通社/努尔苏丹/11月18日--根据劳动力资源发展中心的人口统计预测，到2030年，哈萨克斯坦的人口将增长11.8％（与2019年相比），将达到约2069.2万人。

与此同时，将有近1270万人（61.2％）为城市居民，而农村居民将超过800万人（38.8％）。

此外，如果保持目前的人口指标的动态水平，到2050年，预计人口将达到约2540万人，比2030年的预测人数增加22.7％，比2019年的人数增加34.3％。其中，将有1670万人（65.7％）居住在城市，而有870万人（34.3％）居住在农村地区。

劳动力资源发展中心预测部门主任德米特里·舒梅科夫介绍说：“到2030年，将有27.4％的人口居住在努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市，到2050年将超过36％。至于各州，根据我们的预测，在10年内，阿拉木图州和突厥斯坦州将有200万人居住，而卡拉干达州、东哈州和江布尔州的居民人数将超过100万。到2050年，阿克托别州、阿特劳州、曼格斯套州和克孜勒奥尔达州也将成为人口超过100万的地区。”

值得一提的是，人口平均年龄略有增加的倾向。2019年，国民的平均年龄为31.4岁（男性为29.7岁，女性为32.9岁）。到2030年，国民平均年龄将为32.7岁（男性为30.9岁，女性为34.4岁），到2050年，平均年龄将为32.4岁（男性为30.8岁，女性为34.1岁）。

专家指出：“我们假设，如果死亡率、生育率和移民率保持在往年的水平，那么到2030年，年龄在14-29岁的青年人数将比2019年增长26％，将达到440万人。到2050年，青年人数将达到510万。”

与此同时，分析人士认为，到21世纪中叶，哈萨克斯坦三分之二的青年将生活在城市，男性的人数将略高于女性人数。

【编译：阿拉依】