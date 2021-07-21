哈萨克斯坦计划在2030年将鱼类年产量提升至27万吨

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部新闻中心消息，该部在阿克套举行了关于当地渔业发展的会议，向与会者介绍了2021-2030年渔业发展计划，根据计划，到2030年，哈萨克斯坦的鱼类产量将增加到27万吨/年，包括提升曼格斯套州的鱼类产量达到10万吨/年。

为此，政府计划扩大该地区现有养殖场的规模，并新建20个网箱养殖场、一个池塘和一个封闭循环供水的养殖场，用于鲤鱼、鲟鱼和鲑鱼鱼种的养殖。

会议期间，渔业委员会主席纳里曼·朱尼索夫向与会者介绍了国家针对渔业养殖推出的支持措施，包括补贴。

生态、地质和自然资源部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫了解了当地其他渔业养殖项目。其中，Kazakh osseter有限公司水产养殖场使用封闭式供水装置，发展鲟鱼和鲑鱼养殖项目；当地在Inzhu-Marzhan湾建设的网箱养鱼场项目，到2030年，预计网箱养鱼能力达到3万吨，投资约270亿坚戈，项目由Institute Technology 控股公司发起；还有Beluga Queen公司发起的，在«阿克套海港»经济特区园区内计划建设一个年产400吨商业鱼类和50吨鱼子酱的鲟鱼养殖厂项目，投资约100亿坚戈。

此前有报道称，根据渔业发展十年规划，计划在渔业领域投入5400亿坚戈，其中3400亿坚戈将来自私人资金，2000亿坚戈来自预算资金。

【编译：木合塔尔·木拉提】