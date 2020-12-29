哈萨克斯坦政府讨论至2030年渔业发展规划

哈通社/努尔苏丹/12月29日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明29日主持召开政府例行工作会议，并就哈国渔业领域发展问题进行了讨论。

在本次会议上，哈萨克斯坦生态地质和自然资源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫、曼格斯套州州长赛热克拜·图鲁莫夫、北哈州州长库马尔·阿克萨卡洛夫、Grand Fish公司负责人谢尔盖·梅德韦杰夫、卡拉干达渔业公司总经理迪米特里·阿比力丁等就哈国渔业的现状及未来发展前景等，分别进行了介绍。

目前，哈国参议院和马吉利斯正在对渔业发展相关的政策法规议案进行审议。相关的提案旨在进一步推动渔业发展，促进相关基础设施建设，提升产量和扩大对外出口。

在哈国至2030年渔业发展规划框架下，计划将哈国主要渔业区的鱼获产量提升至27万吨。

根据该计划，哈国将新增500多个相关实体，创造工作岗位5万多个。

鱼获出口量将从现有的3万吨增至13.6万吨，并将进口量从现有的4.5万吨缩减至2.5万吨。

此外，计划将国内市场的鱼类产品消费量提升两倍，即至2030年时，由2020年的6.7万吨提升至13.4万吨。

政府总理阿斯哈尔·马明在会上强调指出：«提升本国市场的粮食供应保障，是哈萨克斯坦政府最重要的一项任务致以，也是我国粮食安全的基础。在这方面，渔业是最有前途的领域之一。哈国在渔业发展方面具有巨大潜力。»

根据会议讨论结果，总理指示相关部门统筹推动对至2030年哈国渔业发展计划的有效落实。

【编译：木合塔尔·木拉提】