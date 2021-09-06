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    07:48, 06 9月 2021 | GMT +6

    统计：韩国女性人口2030年将超男性

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    哈通社/努尔苏丹/9月6日--据韩联社消息 ，韩国女性家族部5日公布的一份统计报告显示，2030年起国内女性人口将多于男性。以2019年为准，女性的健康预期寿命比男性长3年，为74.7岁，较九年前增加5年。

    女性家族部近期以健康、就业、暴力等8个女性相关领域为中心分析截至今年7月公布的各项统计资料，并发布了包含上述内容的统计报告《2021年用统计数字看女性生活》。

    具体来看，今年韩国人口总数为5182.2万人，其中女性人口同比增加0.1%，为2586万人（49.9%）。性别比为平均每100名女性对应100.4名男性，较2000年减少1名，女性部预测该数字到2030年将达99.8，届时女性人口将超过男性。

    去年外国人口中女性占比44.4%，为75.3万人，较2010年增加186%。按国籍看，韩裔中国人占比最高，为28.7%，其次是越南人（27.4%）和中国人（19.5%）。

    婚育方面，去年女性的平均初婚年龄为30.8岁，比男性（33.2岁）小2.4岁；离婚数量为10.7万对，其中20年以上夫妻的离婚率最高，为37.2%，较2000年上升23个百分点；总和生育率（15至49岁育龄女性平均生育子女数）为0.84名，创历史新低；女性单亲家庭增至115.2万户，占全体单亲家庭的75.2%。

    以2019年为准，女性人口中经历过抑郁情绪的占比12.5%，比男性高出4.4个百分点。每月饮酒一次以上的女性占比48.4%，较2005年增加11.4个百分点。女性平均死亡年龄中80岁以上占比最高，为62.4%。而男性死亡年龄中60～79岁占比最高，为44.7%。五大死亡原因中男女排名前四的均为癌症、心脏疾病、肺炎和脑血管疾病，第五名分别是女性的老年痴呆症和男性的自杀。

    标签:
    国际 统计 韩国 黄金储备
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