国际气候变化研究提醒：到2030年代北极夏季可能无海冰

哈通社/阿斯塔纳/6月9日--据中新网报道，施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇气候变化研究论文提醒称，研究人员开展的一项模型研究认为，即使在低排放场景下，北极可能早至2030年代就会在夏季的9月间没有海冰，比此前的估计早了约10年。

这项研究的结果强调人类活动对北极的重大影响，并表明对北极在近未来的季节性无冰做好计划和适应的重要性。

该论文介绍，北极海冰在最近几十年里快速减少，自2000年起减少加剧。没有海冰的北极可能影响北极内外的人类社会和自然生态系统，比如改变海洋活动，进一步加速北极变暖，改变碳循环。然而，人类活动对海冰减少的影响、是否北极在低排放场景(SSP1-2.6)下也会无冰，仍有相当不确定性。

为了分析人类对北极海冰减少的影响并预测其未来路径，论文通讯作者、韩国浦项科技大学Seung-Ki Min和同事与加拿大、德国合作者一起，使用1979-2019年间的观察数据约束模型进行研究发现，人类对北极海冰减少的影响全年可见，可在很大程度上归因于温室气体排放增加；气溶胶和自然因素(如太阳和火山活动)则小得多。

论文作者还预计，在所有排放场景下，北极在2030-2050年的9月都可能发生无海冰现象。这与此前IPCC第六次评估报告的估计不同，后者并没有预测在低排放场景下北极夏季未来会发生无海冰情况。