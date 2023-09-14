联合国：2030年消除儿童极端贫困的可持续发展目标将无法实现

哈通社/阿斯塔纳/9月14日--联合国儿童基金会与世界银行13日共同发布分析报告，称按照目前的进展速度，到2030年消除儿童极端贫困的可持续发展目标将无法实现。

据联合国新闻中心报道，根据对来自147个国家的1040万人展开的调查，这份题为《国际贫困线下儿童收入贫困全球趋势》的报告估计，在2022年，全球有六分之一的儿童（3.33亿）生活在极端贫困中，他们每天仅靠不到2.15美元生活。

报告发现，尽管这一数字相比2013年的3.83亿下降了13%，但新冠疫情造成的经济影响令过去三年的减贫进程停滞，脱贫儿童的数量比预期少了3000万。

分析报告指出，撒哈拉以南非洲的负担最重，有40%的儿童生活在极端贫困中；与此同时，该地区占全球极端贫困儿童的比例也从2013年的54.8%增至2022年的71.1%。报告认为，这一巨大增幅要归咎于该地区快速的人口增长，有限的社会保护措施，以及具有挑战性的全球趋势，包括新冠疫情、冲突和与气候相关的灾害。

报告还显示，从全球来看，儿童虽然只占全球人口的三分之一，但在极端贫困人口当中的比例却达到一半以上。不仅如此，儿童生活在极端贫困家庭的可能性是成年人的两倍多，这些家庭缺乏他们生存与发展所需的食物、卫生设施、住所、医疗保健和教育。

报告同时称，儿童如果生活在农村环境中，或者生活在户主受教育很少或没有受过教育的家庭中，他们会更加脆弱，受到极端贫困的影响也会大得多。数据显示，在受冲突和脆弱性影响的国家，估计每三名儿童中就有一名生活在极端贫困家庭；而在非脆弱国家，这一比例为十分之一。