哈萨克斯坦计划2030年后出口燃油

- 计划通过扩大炼油厂来增加石油产品的产量。这些项目的实施将能完全满足国内市场对燃料和润滑油日益增长的需求，并向邻国出口石油产品。- 萨特哈利耶夫说。

能源部部长表示，到2025年，阿克套沥青厂的产能将从100万吨增至150万吨；到2030年，奇姆肯特炼油厂的产能将从600万吨增至1200万吨；到2027年，阿特劳炼油厂的产能将从550万吨增至670万吨；到2030年，巴甫洛达尔炼油厂的产能将从550万吨增至800万吨。

今年1-4月，哈萨克斯坦炼油厂加工石油590万吨，同比增长5.4%。生产石油产品428万吨，同比减少6%。石油产品（特别是燃油）产量下降主要原因是优先生产沥青所致。

哈萨克斯坦Condensate炼油厂今年5月获准出口12.1吨Ai-92汽油，同时，据俄罗斯《莫斯科时报》援引路透社报道，三大炼油厂（阿特劳、巴甫洛达尔和奇姆肯特）在5月份的计划中没有获得汽油出口配额。

2024年年底前，哈萨克斯坦禁止通过铁路出口轻质石油产品、天然气和沥青至非欧亚经济联盟成员国；2024年10月前，禁止通过油罐车出口。

哈萨克斯坦已多次延长汽油、柴油和其他石油产品的公路出口禁令，以避免本国燃料短缺。哈萨克斯坦的燃料和润滑油价格历来比邻国（俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦）低，这导致了过境车辆消费的增长，以及通过灰色渠道出口燃油。

【编译：木合塔尔·木拉提】