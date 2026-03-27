截至2030年人工智能对全球经济的贡献可能超过22万亿美元

哈萨克斯坦总理强调了技术转型作为现代世界现实的重要性。他同时还称，人工智能正成为像能源和交通一样重要的基础设施。

据国际专家预测，到2030年，人工智能对全球经济的贡献预计将超过惊人的22万亿美元。数字技术和人工智能已深深融入经济体系。

如今，数字技术正被积极引入实体经济领域的企业。自主式专用设备、无人机和工业机器人已投入生产运营。这既能提高工人的工作效率，又能增加劳动生产率，从而带来经济效益。这些解决方案的进一步扩展和发展取决于数字基础设施的完善程度。

- 哈萨克斯坦认为，技术转型是促进高质量、可持续经济增长的契机。我们不将数字化进程分割成一个个独立的项目，而是通过完善制度、基础设施和人力资本，构建一个整体生态系统。为实现既定目标，哈萨克斯坦首先构建了必要的制度框架。《数字法》和《人工智能法》的颁布，确保了安全与创新促进之间的平衡。总统领导下的“人工智能发展委员会”正在积极运作，该委员会负责确定战略重点，并汇聚国际顶尖专家。-别克帖诺夫说。

据此前报道，欧亚经济联盟政府间理事会大范围会谈于27日在哈萨克斯坦奇姆肯特市举行。会议审议讨论了涉及欧亚一体化发展的广泛议题，包括工业协作、技术研发、海关监管、经济稳定、数字化转型及消费者权益保护等领域。

此外，与会者还参加了“数字哈萨克斯坦 2026”论坛的数字项目展览。

会上，别克帖诺夫呼吁国际企业在哈萨克斯坦设立研发枢纽。

【编译：小穆】