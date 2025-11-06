哈萨克斯坦：2050年可再生能源占比冲刺50% 女性力量领跑能源转型

会上，哈萨克斯坦能源部可再生能源司首席专家艾娜拉·艾登克孜发言，强调女性在推动区域气候韧性、水安全与能源公正转型中的关键作用。

她重点介绍了哈萨克斯坦两大行业平台：

Qazaq Green**旗下的“公正能源转型女性委员会”；

KazEnergy**旗下的“女性能源俱乐部”。

这两大机制正通过领导力培训、经验共享与职业赋能，系统提升女性在能源领域的决策话语权。

哈萨克斯坦能源转型路线图明确：

2030年可再生能源占比达15%； 2050年跃升至50%。

当前，可再生能源行业从业者约2000人，女性比例稳步攀升。政府将持续创造条件，鼓励女性深度参与战略规划、项目管理与高层决策。哈萨克斯坦正以“女性+科技”双轮驱动，领跑中亚能源革命。

值得关注的是，哈萨克斯坦最大单体可再生能源项目将于2029年前全面投运，为实现上述目标注入硬核支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】