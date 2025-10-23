2.09米的“巨人”：哈萨克斯坦最高士兵逐梦海军陆战队

阿利舍尔出生于阿克莫拉州扎尔卡因区达拉拜村，家里包括他在内有六个孩子。

阿利舍尔的高个子似乎遗传自外祖父，从小就比同龄人高出一截，在学校里总是引人注目。如今，他在部队中也展现出自己的独特之处。

入伍前，他毕业于科克谢套高级多学科民防学院，专业为“消防安全”。从小热爱体育运动的阿利舍尔，曾代表学院参加国家级排球和踢拳比赛，不仅证明了自己的力量和体能，还展现了坚韧不拔的精神。

Фото: Қорғаныс министрлігі

据这位士兵介绍，参军是他深思熟虑已久的决定。

“我从小就梦想加入海军陆战队。我知道选拔很严格，但凭借多年的体育训练，我对自己充满信心。服役结束后，我想考入军事学院，成为军官。我还希望能进入荣誉卫队连，因为身高优势，我觉得他们会选中我。”阿利舍尔说。

海军陆战队云集了哈萨克斯坦最坚韧、最强壮的年轻人。该部队此前已有身高2米8厘米的丹尼斯·巴柳克和2米4厘米的阿扎特·穆哈梅贾诺夫等高个子士兵。如今，新纪录属于阿利舍尔·纳兹姆别克，他已成为哈萨克斯坦武装部队历史上身高最高的士兵。

【编译：木合塔尔·木拉提】