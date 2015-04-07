外国友好人士和政党致电致信祝贺哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据总统府新闻局6日消息，在哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年之际，世界上一些友好人士、友好政党及其领导人近日纷纷致电或致信纳扎尔巴耶夫总统，热烈祝贺哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年。

哈萨克斯坦和加拿大议会间合作小组加方组长伯努瓦在贺电中对民族和睦大会成立20周年表示热烈的祝贺。贺电说："哈萨克斯坦民族和睦大会成立以来为贵国不同民族和不同宗教和平共处，平等对话、共同发展建立了不可磨灭的历史性贡献。我们高度评价民族和睦大会所取得的辉煌成就。我于2014年9月对哈萨克斯坦进行了成功访问，那次访问是一次友好、愉快、难忘之旅，我与民族和睦大会领导进行了深入沟通，对大会各项职能和所做的工作有了比较全面的了解，大会所做的工作值得敬佩和赞赏。我坚信，民族和睦大会必将为年轻、民主的哈萨克斯坦走向繁荣富强作出更大的贡献。" 欧安组织少数民族问题高级专员阿•图尔在贺电中说："民族和睦大会是我们的组织在哈萨克斯坦的缩影，和睦大会在哈国政府与民众之间架起了一座金色的桥梁，为促进双方了解，增进民族团结发挥了重要的作用。大会保障了哈国各民族公民就业、参与国家重大政治事项的权利。" 立陶宛以格迪米纳斯命名的维尔纽斯科技大学教授阿•维希尤纳斯和著名记者、作家阿•赛卡里斯在写给纳扎尔巴耶夫总统的信件中说："哈萨克斯坦民族和睦大会联合了几十个社会组织，已成为哈国多民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的牢固根基和坚实纽带。" 联合国国际生态生命安全科学院院士、乌克兰人纳•库雷留克来信说："哈萨克斯坦依靠自身的经济发展、社会稳定以及所奉行的爱好和平的政策得到国际社会的广泛尊重。大会的智慧和才能已通过了20年的考验，经验表明，社会稳定和民族团结是哈萨克斯坦各项事业发展的牢固基础，同时也是哈萨克斯坦未来发展的强大保障，民族和睦大会在这一方面为乌克兰和世界众多国家树立了榜样。" 联合国国际生态生命安全科学院院士、乌克兰人纳•库雷留克来信说："哈萨克斯坦依靠自身的经济发展、社会稳定以及所奉行的爱好和平的政策得到国际社会的广泛尊重。大会的智慧和才能已通过了20年的考验，经验表明，社会稳定和民族团结是哈萨克斯坦各项事业发展的牢固基础，同时也是哈萨克斯坦未来发展的强大保障，民族和睦大会在这一方面为乌克兰和世界众多国家树立了榜样。" 乌克兰人民英雄、首位航天员勒•卡登尤克在来信中说："您多次指出，要维护政治稳定和民族团结。我认为，这是充满远见卓识和政治智慧的执政理念。20年前，您做出了成立哈萨克斯坦民族和睦大会的决定，这是一个充满政治智慧的决定，时间证明，民族和睦大会的成立完全正确，大会为哈萨克斯坦政局稳定、民族团结、社会进步发挥了重要作用。" 发来贺电或贺信的还有：乌克兰-哈萨克斯坦关系研究所所长斯捷潘年科；乌克兰综合搏击体育协会主席康德拉晓夫；乌克兰科技研究院院长、乌克兰国家科学技术奖获得者卡莱斯尼科。（编译：流沙）