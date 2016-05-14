哈萨克斯坦驻华大使馆球队夺得中国第20届驻华大使馆足球比赛冠军

哈通社北京5月14日电（记者萨德克•阿克加诺夫）14日，在中国北京举行的第20届驻华大使馆足球比赛顺利结束。

哈萨克斯坦驻华大使馆工作人员与驻华企业员工组建的"阿斯塔纳队"战胜所有对手，第二次获得驻华大使馆足球比赛冠军。

据悉，哈萨克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯、巴西、韩国、日本、匈牙利、阿尔及利亚等国驻华使馆代表队，及中国国家体育总局代表队等共13支球队参加了本届比赛。

比赛中，"阿斯塔纳"队在四分之一决赛中2：0战胜韩国队，并在半决赛以点球（5：4）战胜俄罗斯队顺利进入决赛阶段。

决赛中，"阿斯塔纳"队对战土库曼斯坦大使馆代表队。

在激烈的冠军争夺赛中双方0：0打平，最终在点球决战中以1：0的比分战胜对手，成功获得比赛总冠军奖杯。

"阿斯塔纳"队队长波拉特•斯尔勒巴耶夫说："哈萨克斯坦驻华大使馆和驻华哈萨克斯坦企业工作人员组成的球队一直积极的参加此赛事，并在2014年首次获得了比赛总冠军。我们想把这次的胜利，作为献给哈萨克斯坦独立25周年的献礼。"

据悉，驻华大使馆足球赛于1990年开始举办，每年举行一次。（编译：小穆，审稿：塔尔）



