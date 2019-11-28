来自全球20个国家的哈萨克同胞代表聚集努尔苏丹

哈通社/努尔苏丹/11月28日-- “同胞：面向未来”主题圆桌会议28日在努尔苏丹召开。会议吸引了来自全球20个国家的150多名哈萨克同胞代表参加。

由“同胞基金会”和“世界哈萨克人协会”组织举行的会议以与散居在外的哈萨克人加强文化联系和合作关系为目标。

哈萨克斯坦国务秘书克里姆别克•库谢尔巴耶夫、政府副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫、新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫、“同胞基金会”主席努尔泰·阿布哈耶夫出席了此次会议。

会议框架内，参会代表就“同胞基金会”和“世界哈萨克人协会”工作人员未来的工作方向、与散居在外的哈萨克人加强文化联系和合作关系等领域进行探讨。并且，建立“同胞基金会”以此为目标的“哈萨克之家”项目全球站点计划和实际落实步骤也在此次会议上作为重点主题进行讨论。

与此同时，会议期间还介绍了“阿塔梅肯”企业家协会的工作目标和方向，以及协会的工作详情等全面信息。

除此之外，会议期间同时就与外国哈萨克语媒体之间的合作问题，“阿拜科学文化中心的”主旨和任务，发展外国哈萨克的文化和文学，设立教育项目等方面进行讨论。

【编译：阿依波塔】