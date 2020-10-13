联合国报告：气候灾害在过去20年间频度加剧

哈通社/10月13日 —— 据联合国新闻处消息，联合国于13日在“国际减少灾害风险日”之际发布一份报告指出，全球气候灾害数量在21世纪的前20年出现了“令人震惊”的上升，极端天气已经成为21世纪最为主要的灾害来源。

这份题为《灾害的代价2000-2019》的报告由联合国减少灾害风险办公室与比利时鲁汶大学灾害流行问题研究中心联合发布，指出过去20年间，全球共记录了7348起灾害事件，造成123万人死亡，相当于平均每年近6万人被灾害夺去生命，贫困国家的因灾死亡率比富裕国家高出四倍还多。

与此同时，过去20年间的灾害事件还给全球带来2.97万亿美元的经济损失，受灾人口总数高达40亿，其中还有许多人不止一次受灾。

与之相比，全球在上一个20年，即1980-1999年间报告的自然灾害数量为4212起，死亡119万人，受灾人数超过30亿，经济损失总额为1.63万亿美元。

报告指出，与气候相关的自然灾害数量激增是造成灾害总数上升的最主要原因，1980-1999年间，全球报告的气候相关灾害事件数量为3656起，而2000-2019年间则为6681起。

数据显示，过去20年间，全球的洪水灾害数量从1389起上升到3254起，增加了两倍还多，占到灾害总数的40%，影响人数达165万人。其次是风暴灾害，发生数量从1457起上升到2034起，占到灾害总数的28%。此外，干旱、山火、极端气温，以及地震和海啸等自然灾害的发生次数均出现显著上升。

联合国减灾办负责人水鸟真美表示，“我们正在蓄意破坏。这是观察过去20年间灾害发生数据之后所能得出的唯一结论。政治和企业领导人还没有让自己的行动与全球气候和环境的现实统一起来，新冠疫情只是最新的证据”，“尽管科学证据显示，我们正在将唯一的家园变成让数百万人无法居住的炼狱”，但各国仍在明知结果的情况下继续“播撒自我毁灭的种子”，这一点着实“令人费解”。

水鸟真美表示，“虽然灾害控制机构通过完善灾前准备，以及工作人员和志愿者的辛勤付出，成功挽救了许多生命。但减灾领域的前景仍然很不乐观，尤其是工业化国家在减少温室气体排放方面的表现极其糟糕。”

报告指出，2000-2019年间，亚洲共发生了3068起自然灾害，居全球之首，其次是美洲的1756起和非洲的1192起。

在受影响的国家方面，全球十个受灾最多的国家中有八个位于亚洲，其中中国共发生577起灾害事件，居全球首位，其次是美国的467起。印度（321起）、菲律宾（304起）和印尼（278起）分列三到五位。这些国家大都国土面积广大、地质类型众多，且灾害风险地区的人口密度也相对较大。

数据显示，2004、2008和2010年是过去20年中自然灾害发生情况最为严重的三个年份，这三个年度全球均有超过20万人因灾死亡。

其中2004年的印度洋海啸共造成22万6400人死亡，是造成死亡人数最多的一场灾害。其次是2010年发生在海地的里氏七级地震，共造成约22万2000人死亡，数百万人无家可归。此外，2008年的气旋纳尔吉斯在缅甸共导致13万8000人死亡。

报告表示，自2010年至今，尚未有致死人数达10万人以上的重大自然灾害，且全球每年的因灾死亡人数均低于3万5000人。