世卫组织：过去一周内全球冠状病毒死亡率降低20％

哈通社/日内瓦/2月24日--据塔斯社报道，全世界新增冠状病毒感染人数在2月15日至21日之间下降了11％，死亡人数与前一周相比下降了20％。根据世界卫生组织（WHO）周三在日内瓦发布的每周流行病学公告，发病率已连续第六周下降。

世卫组织表示：“全世界新增新冠病毒感染病例数量已连续第六周减少，过去一周减少了11％。在过去一周中，有2,457,026人确诊感染冠状病毒，并且有66,359人死亡。截至2月21日，全球累计共有110,763,898例感染病例和2,455,331例死亡病例。”

在过去一周中，发病率下降明显的地区分别是北美和南美（下降19％）、西太平洋地区（下降9％）、欧洲（下降7％）和东地中海（下降7％）。这些地区的死亡率也分别下降了23％、6％、19％和3％。非洲（下降20％）和东南亚（下降6％）的死亡率也有所下降。

在美洲，七天内新增感染人数为106万人，3.4万多人死亡。欧洲新增93.9万例感染病例和2.4万死亡病例。东地中海地区在一周内新增18.1万多例感染病例，超过2400人死亡。

美国新增确诊感染病例在一周内增加了48万例以上。其次是巴西（超过31.6万例新增确诊病例）、法国（超过13.1万例）、俄罗斯（超过9.2万例）、印度（超过8.6万例）、意大利（超过8.4万例）、英国（超过7.8万）、捷克共和国（超过6.5万）、印度尼西亚（超过6万）、伊朗（超过5.5万）。

【编译：阿拉依】