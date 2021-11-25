马明出席上合组织成员国政府首脑理事会第20次会议

哈通社/努尔苏丹/11月25日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明25日出席了上海合作组织成员国政府首脑理事会第20次会议。

消息称，会议由哈萨克斯坦总理以视频方式主持召开，印度外交部长苏布拉马尼亚姆∙贾伊尚卡尔、中国国务院总理李克强、吉尔吉斯斯坦内阁主席兼总统办公厅主任阿基尔别克·扎帕罗夫、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、巴基斯坦外交部长玛赫穆德·库雷希、塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、蒙古国总理罗布森那木斯莱·奥云额尔登、伊朗第一副总统穆罕默德·穆赫贝尔、土库曼斯坦内阁副主席谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫等出席了会议。

哈萨克斯坦总理在讲话中指出了上合组织成员国今年在落实多边经贸合作项目落实框架下取得的有效成果。

马明表示，今年1-7月，上合组织成员国相互贸易额增长40%。今年前三季度，哈萨克斯坦与上合组织成员国之间的贸易额较去年同期增长19.1%，达365亿美元。他指出，该数据较2019年同期高出22.1%（299亿美元）。

马明指出，应促进上合组织成员国之间的农产品贸易，并保障上合组织成员国食品安全合作方案和实施计划的迅速及分阶段实施。尽管受新冠疫情影响，上合组织框架下的农工总合体产品贸易额增长12.4%，达154亿美元。

哈萨克斯坦总理提议，应考虑设立上合组织成员国食品安全储备和投资基金，并加紧落实“上合组织绿带”计划工作。

为充分发挥上合组织成员国的相互贸易潜力，总理提议考虑更积极融入哈方倡议的欧亚贸易体系的可能性。

马明在讲话中指出，应大力推动上合组织过境运输潜力。今年前10个月，经哈萨克斯坦的中亚、波斯湾国家、欧洲、远东和里海运输线集装箱运输量达88.32万标箱，较去年同期增长25%。此外，中国-欧洲-中国运输线过境集装箱运输量达60.45标箱，同比增长36%。

“为进一步扩大地区最大过境运输枢纽潜力，以及实施上合组织2025年发展规划框架下的基础设施发展目标，哈萨克斯坦政府将进一步推动‘一带一路’倡议的落实。与此同时，这将促进成员国的整合和我们生产的商品进入第三国市场提供了坚实的基础。”他说。

哈萨克斯坦总理表示，哈中两国政府应采取紧急措施恢复和增加边境货物通关。他强调，这将对整个地区的贸易量产生积极影响。

会上，与会者就进一步加深上合组织成员国之间的经贸和人文领域合作问题进行了讨论。与此同时，会议还听取了上合组织商务委员会和上合组织银行间联合体的2020-2021年的工作成果，并就组织2022年的预算和常设机构的财务与组织工作相关问题进行了讨论。

最后，会议通过了联合声明和成立上合组织科技园群概念。

【编译：小穆】