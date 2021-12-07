卫生部：已有20多个国家认可国产疫苗的有效性

哈通社/努尔苏丹/12月7日 – 哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔7日表示，哈国自主研发的新冠疫苗QazVac具有较高的安全性和有效性，其国际知名度也在不断提升。

卫生部长称，该疫苗已通过国家监管机构的审核和注册程序，并用于国内的新冠疫苗接种工作。

至于获得国际认可问题，卫生部长指出，世界卫生组织对一款新型疫苗的认可有自己的流程要求，而且会更快的认可那些早已经建立起完善疫苗生产体系的国家所生产出的疫苗。

而对于哈萨克斯坦而言，首先哈国是首次参与此类认证，需要向世卫组织提供许多信息，包括实验室、生产基地以及其他能够验证研发水平和质量安全的内容。

«我们正在塑造一个完善的体系，并且不断的积累着经验。»阿列克谢·崔说。

部长还表示，正在提交所需的信息，以便于国产疫苗能够早日获得国际认证。

阿列克谢·崔还表示，虽然尚未获得世卫组织的认证，但QazVac疫苗已经通过了国家监管机构的注册，并已被证明是有效和安全的。此外，迄今已有20多个国家与哈萨克斯坦签署了相互承认疫苗接种护照的协议，其中就包括了QazVac疫苗。

«这意味着QazVac疫苗的安全和有效性已经得到了这些国家的认可。»阿列克谢·崔说。

卫生部长强调指出，在国际层面推广国产疫苗将是一个长期任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】