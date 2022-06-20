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    11:50, 20 六月 2022 | GMT +6

    议会上下两院联席会议20日在首都举行

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    哈通社/努尔苏丹/6月20日 – 议会上下两院联席会议20日在首都努尔苏丹举行。

    哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫，马吉利斯议长（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫，共和国预算执行监督审计委员会主席娜塔莉亚·格都诺娃以及其他政府机关代表出席会议。

    此次全体会议中，参议院议员共有46人出席，马吉利斯议员共98人出席。

    会上，宪法委员会主席海拉特·麦米发表了一年一度的报告。委员会主席在报告中指出，考虑到一月事件带来的变化，托卡耶夫总统在今年的国情咨文中提出了建立更加成熟的公民社会、完善国家政治制度、推进民主化进程的一揽子改革方案，而实现这些方案就需要对国家的基本法——宪法进行修订。

    海拉特·麦米表示，通过6月5日举行的宪法公投，哈萨克斯坦完成了为社会和国家进一步现代化所提供的法律依据，接下来的任务就是贯彻落实经过修订的宪法内容，并确保所有立法与宪法保持一致。

    会议还对《哈萨克斯坦共和国宪法合法性现状》报告，以及哈萨克斯坦共和国政府和共和国预算监督审计委员会2021年共和国预算执行情况的报告进行审议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    议会下院 议会上院 议会 黄金储备 宪法委员会 宪法
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