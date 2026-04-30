新史料披露：20世纪初哈萨克青年曾赴日本留学

据其介绍，在第比利斯出版的《自由山民报》中，保存了关于哈萨克青年被派往日本留学的珍贵线索。

—1920年6月，第比利斯出版的《自由山民报》曾报道，首批哈萨克青年已赴日本专业技术学校学习。当时，穆斯塔法·硕海正在该报任职。这表明，彼时已出现类似当今“博拉沙克”奖学金项目的留学生派遣实践。此外，如果能进一步找到相关史料，还不排除当时已有哈萨克青年前往欧洲和美国深造。寻找这些年轻人的姓名，并追溯他们此后的命运，是当前最为紧迫的研究课题之一，-苏勒坦汗·朱苏普表示。

1920年刊登在《自由山民报》上的一篇题为《日本的哈萨克学生》的文章指出，在国内革命战争（苏俄内战）之后，因无法继续在俄罗斯求学，部分哈萨克青年获得了日本方面的支持。报道称，日本方面通过其驻西伯利亚代表向哈萨克方面提出建议，组织青年赴日接受专业技术教育。

Фото: Сұлтан Хан Жүсіп

文章还提到，日本政府承诺承担学生的交通、学费及在日生活费用，并指出当时已有数名哈萨克青年启程前往日本。

此外，报道显示，对于有意赴欧洲或美国留学的青年，日本方面同样表示愿意提供资助。文章作者将这一倡议视为日本加强与哈萨克民族联系的重要举措。

【编译：阿遥】