萨尔汗：伊拉克支持纳扎尔巴耶夫提出的21世纪“无核化世界”宣言

哈通社阿斯塔纳8月1日电 伊拉克驻哈萨克斯坦临时代办尤努斯•萨利姆•萨尔汗近日接受哈通社记者采访，就哈萨克斯坦与伊拉克合作关系的未来发展前景发表看法。

记者：伊拉克目前的政治危机众所周知。哈萨克斯坦非常希望伊拉克能够早日恢复稳定。而对于哈萨克斯坦与伊拉克之间经贸领域合作的未来发展您有何见解呢？



萨尔汗：经贸合作是伊拉克与哈萨克斯坦外交合作关系中的主要发展方向。双方也正在共同探索加强这一领域合作的有效路径。伊拉克有意与哈萨克斯坦发展经贸合作关系以满足国内对于粮食及工业品的需求。伊拉克工商协会2013年访哈就是这一趋势的标志性事件。而此后，哈方也发起了与伊拉克在经贸、投资领域的一系列双边会谈。



记者：您认为哈伊两国在哪一领域的合作将更具成果呢？



萨尔汗：伊拉克有意进口哈萨克斯坦粮食和其它副食品，以及哈在农业、工业和新技术领域的管理经验。另外，伊拉克对于医药产品的需求也很大。因此，需加强哈商品在伊拉克的宣传，我们希望哈方能够积极参加诸如每年10月在巴格达举办的国际展销会等伊拉克国内商品展会。



记者：哈萨克斯坦近几年的投资环境是否对伊拉克投资商具有吸引力呢？



萨尔汗：事实上，伊拉克投资商对于近年来哈萨克斯坦的投资环境兴趣浓厚。其中，哈萨克斯坦具有吸引力的投资政策包括：免去企业所得税、10年无偿用地、减免固定资产税8年、退还企业用于房屋建设或购买设备实际支出的30%、简化土地申请手续以及在投资项目过程中购买技术设备及零部件的进口关税。



记者：您如何评价哈萨克斯坦与伊拉克的合作关系，而对于哈萨克斯坦当选联合国安理会非常任理事国伊方又持何种态度呢？



萨尔汗：伊哈两国在建交后一直保持着正常的外交关系，伊拉克也在哈萨克斯坦竞选联合国安理会2017-2018年非常任理事国席位时投赞同票。非常感谢哈方在伊拉克7处遗址申请纳入世界遗产名录时所给予的支持。



记者：伊拉克如何看待纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上提出的21世纪"无核化世界"宣言？



萨尔汗：在当下世界大国间信任危机时期，伊拉克支持旨在改善这一现状的所有倡议。目前，大规模杀伤性武器的扩散和其落入恐怖组织手中的风险日益加剧，再加上中东、阿富汗及非洲西北部的不稳定性也在呈上升趋势。



这一切都为恐怖组织的扩张创造了条件，并且随之带来了无辜平民伤亡、历史文化古迹遭到破坏和大量难民逃往欧洲等严重后果。



伊拉克支持纳扎尔巴耶夫总统在华盛顿核安全峰会上提出的21世纪"无核化世界"宣言，并且高度评价这一关于防止核武器扩散、地区间战争及冲突的倡议。（编译：塔布斯）